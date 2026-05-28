Confirma CSP salida de 2 agentes de la CIA

El pasado 6 de mayo, la FGR informó el aseguramiento del laboratorio clandestino, donde hallaron más de 55 mil litros y 50 toneladas de químicos para fabricar drogas sintéticas.

Dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) salieron de México después de que el Gobierno federal pidió su retiro a la embajada de ese país por no contar con acreditación para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la solicitud ocurrió a través de una nota, luego de que se conociera la participación de personal de esa agencia en el operativo relacionado con un narcolaboratorio en Chihuahua.

El caso llegó a la conferencia presidencial dentro de una serie de preguntas sobre seguridad, cooperación bilateral y presencia extranjera en investigaciones sensibles. Según la mandataria, de manera pública se conoció la presencia de cuatro agentes en ese episodio. Dos fallecieron en México y otros dos permanecían en el país sin el registro requerido para actividades de inteligencia, por lo que el Gobierno pidió definir su situación ante las autoridades competentes.

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El Dato: El 19 de abril pasado, dos agentes de la CIA y dos de la Fiscalía de Chihuahua fallecieron en un accidente en la Sierra Tarahumara, lo que abrió la polémica de intervención extranjera.

La salida de los agentes quedó confirmada por Sheinbaum con una frase directa: “Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron”. Lo anterior, al referirse a los dos elementos que seguían con vida tras el operativo en la sierra del Pinal. La Presidenta no detalló nombres, fechas ni cargos específicos dentro de la CIA.

El Gobierno federal marcó una diferencia entre el ingreso legal al país y la autorización para participar en tareas de inteligencia en nuestro país.

Sheinbaum sostuvo que una persona puede entrar con documentos válidos, pero si pretende efectuar actividades de esa naturaleza debe cumplir un protocolo adicional ante autoridades mexicanas.

Para esos casos, dijo, el procedimiento pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el Gabinete de Seguridad. Esta ruta permite revisar la presencia de personal extranjero, definir el tipo de actividad solicitada y aprobar, en su caso, la estancia bajo reglas específicas.

México no acusó a los dos agentes de ingresar al país con documentos falsos. La observación central, de acuerdo con la versión presidencial, consistió en que no tenían acreditación para operar como personal de inteligencia.

“Ellos entran con pasaportes legales”, señaló Sheinbaum al responder sobre la condición migratoria de los agentes. Después aclaró que si venían a realizar labores de inteligencia, debían sujetarse a lo previsto por el Gobierno mexicano.

A partir de esa revisión, las autoridades plantearon dos opcione: los agentes podían registrarse bajo el protocolo correspondiente o abandonar el país. La decisión final, según la Presidenta, surgió de un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la SRE.

El Gobierno buscó enviar una señal sobre los límites de la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La administración de Sheinbaum mantiene canales de intercambio de información con instituciones estadounidenses, pero sostuvo que cualquier presencia operativa debe respetar los procedimientos nacionales.

La Presidenta Sheinbaum también defendió que la colaboración bilateral continúe sólo bajo autorización expresa, comunicación institucional y respeto a las reglas mexicanas.

Advierte EU: “Vamos a la guerra contra cárteles”

| Por Elizabeth Hernández |

EL SECRETARIO de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a lanzar una advertencia directa contra los cárteles del narcotráfico al afirmar que la administración de Donald Trump irá “a la guerra” contra esas organizaciones, en una nueva escalada del discurso de Washington frente al crimen organizado trasnacional.

En reunión de gabinete encabezada por Trump en la Casa Blanca, el jefe del Pentágono sostuvo que el gobierno estadounidense reforzó su estrategia en la frontera sur y vinculó esa línea de acción con una ofensiva regional contra las redes dedicadas al tráfico de drogas.

“Vamos a la guerra contra los cárteles”, dijo Hegseth ante el mandatario estadounidense, al referirse a la estrategia de seguridad que impulsa la Casa Blanca bajo el esquema de cooperación denominado Coalición Anticárteles de las Américas.

La frase coloca otra vez al narcotráfico como uno de los ejes centrales del discurso de seguridad de Trump, quien desde su regreso al poder ha endurecido su postura frente a las organizaciones criminales con operaciones en el continente.

Donald Trump, presidente de EU, y Pete Hegseth, secretario de Guerra, ayer. ı Foto: AP

Hegseth no detalló durante esa intervención el alcance operativo de la advertencia ni precisó si la ofensiva incluirá nuevas medidas militares, acciones de inteligencia, cooperación con gobiernos aliados o presión judicial contra personas señaladas por presuntas ligas con capos.

Bajo la administración republicana, el gobierno estadounidense también ha colocado el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas dentro de su agenda de seguridad nacional, con un discurso que asocia a los cárteles con amenazas directas para la población y el territorio de ese país.

Además de la advertencia contra los cárteles, Hegseth enmarcó la política antidrogas dentro de una estrategia hemisférica; en marzo pasado encabezó en Florida una conferencia con mandos de defensa y seguridad de varios países del continente para discutir acciones coordinadas contra redes del narcotráfico.