Egresan 429 agentes de inteligencia

Con 429 nuevos agentes de investigación e inteligencia y 34 mandos formados en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) celebró la primera generación de elementos especializados en labores de campo, análisis de gabinete y procesamiento de información.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Nacional, al ser encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, e integrantes del Gabinete de Seguridad. La dependencia federal informó que la preparación de los agentes duró nueve meses y superó las mil 200 horas de capacitación.

Al hablar García Harfuch afirmó que esta generación forma parte del fortalecimiento institucional, en particular en áreas de inteligencia e investigación: “Hoy estamos aquí con mujeres y hombres que a partir de este momento asumen una de las tareas más importantes, más delicadas y patrióticas que puede tener un servidor público: proteger a México”, expresó.

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El funcionario dijo que fueron seleccionados 182 hombres y 168 mujeres de 50 mil aspirantes, que ingresaron a la SSPC como agentes, además de 40 elementos de la Defensa Nacional y 39 de la Marina.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que estas áreas resultan centrales para combatir a los grupos que generan violencia.

“La responsabilidad desde el gabinete requiere determinación, así como una profunda convicción técnica y humana para poner el poder del proyecto al servicio del pueblo de México”, dijo.