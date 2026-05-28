Presidenta defiende los cambios de la reforma

TRAS CASI un año de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el cambio en el Poder Judicial y afirmó que su Gobierno realiza una evaluación sobre los efectos de ese proceso.

Al ser cuestionada sobre el balance de la primera elección judicial en el país, la mandataria federal sostuvo que la medida resultó positiva y señaló que también deberán pronunciarse al respecto organismos, organizaciones académicas y otros sectores especializados, pues consideró que “ha sido muy bueno para el país”.

Sheinbaum Pardo planteó que el reto principal será la coordinación entre las nuevas autoridades judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

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386 jueces fueron electos en la primera elección judicial

La Presidenta vinculó esa coordinación con el objetivo de ampliar el acceso a la impartición de justicia, por lo que éstas deberán trabajar “para la justicia en el país, para todos”, en una referencia al ideal juarista citado durante su intervención.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, las críticas sobre una supuesta incertidumbre no corresponden al impacto general de la reforma, sino a sectores inconformes con la pérdida de relaciones dentro del sistema judicial: “no es cierto”, respondió ante los señalamientos de que el proceso habría provocado dudas sobre el rumbo institucional.

“Son personas que no están de acuerdo con la elección, que tenían relación con muchos jueces”, afirmó al referirse a quienes cuestionan el nuevo modelo de elección judicial y agregó que ese escenario genera inquietud sólo entre quienes mantenían vínculos favorables dentro de los tribunales.

La mandataria reconoció que el balance de la elección judicial no corresponde sólo al Gobierno federal, por lo que organismos externos, especialistas, universidades y sectores vinculados con el sistema de justicia podrán emitir sus propias evaluaciones sobre el proceso.

Al concluir, la Jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que la reforma judicial ya marcó un cambio de fondo en México al abrir por primera vez la selección de jueces, magistrados y ministros al voto ciudadano y democrático.