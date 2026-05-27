Se consultó a instancias nacionales y extranjeras

SSPC descarta ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya

Gobernador con licencia de Sinaloa no tiene una Notificación Roja vigente ante la Organización Internacional de Policía Criminal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal

Rubén Rocha Moya en imagen de archivo.
Rubén Rocha Moya en imagen de archivo. Foto: Especial
Por:
Elizabeth Hernández

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tiene una Notificación Roja vigente ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia federal señaló que realizó consultas con instancias nacionales e internacionales antes de confirmar la situación del mandatario estatal con licencia. “No cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó en su comunicado.

Según la SSPC, las revisiones oficiales no arrojaron algún registro activo contra Rubén Rocha Moya en ese mecanismo de búsqueda internacional. La institución sostuvo que “no existe ninguna notificación en su contra”.

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Con esa postura, Seguridad federal precisó que no hay alerta internacional relacionada con el gobernador sinaloense con licencia, de acuerdo con la información revisada por las autoridades competentes.

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FGR

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