Confía en el proceso y en las instituciones

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante FGR en Ciudad Juárez

Exfiscal de Chihuahua acudió esta mañana a comparecer en calidad de testigo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez

César Jáuregui Moreno en imagen de archivo.
César Jáuregui Moreno en imagen de archivo. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió esta mañana a comparecer en calidad de testigo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

César Jáuregui Moreno acude por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses y dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

A su llegada, el exfiscal César Jáuregui Moreno comentó que estaba confiado en el proceso y en las instituciones.

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Llegó acompañado por su equipo legal e ingresó a la FGR para rendir su declaración la cual estaba programada a las 10:00 am.

Al exterior había un grupo de manifestantes apoyando a Maru Campos quienes agredieron a un grupo de periodistas y personas que estaban realizando la cobertura.

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