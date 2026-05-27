Coordinación entre Federación y Estado logra reducir el 60.6% de homicidios diarios en Guerrero: Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó durante la conferencia matutina del Gobierno de México los avances obtenidos en Guerrero como resultado de la estrategia de reforzamiento operativo y coordinación interinstitucional implementada entre fuerzas federales y el gobierno estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El funcionario federal informó que Guerrero registra una disminución del 60.6 por ciento en homicidios diarios desde el inicio de la actual administración, resultado de las acciones conjuntas en materia de seguridad y fortalecimiento territorial.

García Harfuch explicó que en noviembre de 2024 se realizó un primer reforzamiento de seguridad orientado a ampliar la coordinación entre autoridades federales y estatales, además de incrementar las capacidades operativas y la presencia institucional en distintas regiones de la entidad.

Guerrero reduce más del 60% de homicidios diarios con apoyo federal ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, señaló que entre enero y mayo de 2025 fueron detenidos diversos objetivos prioritarios relacionados con delitos de homicidio, violencia y extorsión, como parte de los operativos estratégicos desarrollados en Guerrero.

Indicó además que, derivado de los avances obtenidos, en julio de 2025 se implementó un segundo reforzamiento estratégico con el objetivo de consolidar el control territorial y mantener la disminución de los índices delictivos.

Se dio a conocer que las instituciones federales continuarán trabajando en coordinación con el estado para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de las familias guerrerenses.

🚨🇲🇽 Omar García Harfuch informó que México ha entregado a Estados Unidos a 92 objetivos prioritarios vinculados con delitos como secuestro, extorsión y ataques a la autoridad, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.#OmarGarciaHarfuch #Seguridad #Mexico pic.twitter.com/8tgYnUhe6A — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

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MSL