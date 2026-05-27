Rosa Icela Rodríguez: Se brinda atención a las causas más de 6 millones 667 mil servicios y trámites

La Presidenta de México y la Secretaria de Gobernación.

Con la campaña nacional “Te extrañamos en el salón”, el Gobierno de México consiguió que más de 6 mil jóvenes regresaran a la escuela y 17 mil 829 reciban las becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, durante visitas casa por casa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó lo anterior durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta estrategia de Atención a las Causas, con una mirada especial a los jóvenes, es un acto de amor de su gobierno, por lo que representan, por lo que son y porque queremos que se cumplan sus sueños”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez informó que con “Jóvenes Transformando México” se garantizan sus derechos a la educación, al trabajo, deporte y cultura.

Por ello, en 32 entidades, se amplían las instalaciones educativas para ofrecer 200 mil nuevos lugares a estudiantes de nivel medio superior o bachillerato.

Asimismo, se impulsa la actividad deportiva, y con el Programa “Boxeando por la Paz”, en gimnasios y plazas públicas se entrenan a niñas, niños y jóvenes.

La Comisión Nacional del Deporte, con “Ponte Pila”, activó a las infancias y juventudes en tareas recreativas y deportivas, como futbol, ajedrez, taekwondo, basquetbol, box, voleibol y beisbol.

“Con orgullo informamos que 691 mil niñas, niños y jóvenes han participado en estas actividades. Se trata de verlos disfrutar sanamente en nuestros parques y plazas públicas”, dijo.

La funcionaria federal señaló que con “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Jóvenes Unen al Barrio” y “Reconecta con la Paz” se evita que la juventud caiga en actividades delictivas o conductas antisociales.

Detalló que se les invita, desde su casa, a reuniones y asambleas para colaborar en diversas estrategias como “Jóvenes Unen al Barrio”, un programa que incentiva la conexión entre las personas.

A la fecha, se han realizado 38 asambleas en 18 municipios prioritarios, para alcanzar una meta de 10 mil jóvenes.

La secretaria Rodríguez indicó que la Secretaría de Cultura ha realizado 20 Circuitos Nacionales de Festivales por la Paz, en donde participaron, de manera gratuita, casi 2 millones de personas.

Invitó a jóvenes y población en general de Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Morelos a estar pendientes de las próximas fechas para disfrutar de estos eventos artísticos.

Agregó que por parte de la Secretaría de Educación Pública se llevó a cabo la “Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones”, del 22 al 23 de mayo.

Destacó el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y Futbol”, que organizó la SEP y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en el que participaron casi 2 millones de jóvenes.

Asimismo, para prevenir las conductas violentas, las adicciones e implementar el ABC de las Emociones, se imparten pláticas y talleres.

La titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que a fin de cumplir con la instrucción de la Presidenta de atender las necesidades de las juventudes, en las Ferias de Paz se ofrecen programas sociales, atención médica y nutricional; se proporcionaron más de 74 mil documentos de identidad gratuitos, entre ellos, 48 mil actas de nacimiento.

En su exposición, la secretaria se refirió a las Mesas de Paz, mediante las cuales también se tiene acercamiento con jóvenes, a fin de recoger propuestas de recuperación de espacios para hacer deporte, bailar y convivir.

Con las Jornadas de Paz se fomenta el arte popular, la cultura, costumbres y tradiciones. Participaron alrededor de 3 millones de jóvenes.

Además, puntualizó que, el Tianguis del Bienestar recorrió 31 municipios y 84 localidades, y entregó de forma gratuita casi 6 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, a más de 386 mil personas.

En esta labor participan las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Aduanas, el SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Anotó que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica continúa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Del 01 de octubre de 2024 a la fecha, la población acudió, de manera voluntaria y anónima, a los módulos a intercambiar más de 10 mil armas de fuego por dinero en efectivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR