Sección 22 de CNTE suspende mesa de diálogo en Segob

La mesa de justicia entre la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob) duró 2 horas con 20 minutos antes de ser suspendida, luego de que la dirigencia magisterial decidió recesar la negociación ante los hechos de violencia reportados contra sus compañeros movilizados en el estado de Oaxaca.

“A nuestros compañeros y compañeras de la Sección 22 y a los medios de comunicación, la dirigencia magisterial informó que se decidió interrumpir la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación debido a los hechos violentos registrados contra maestros en Oaxaca, particularmente en un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla”, dijo Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

La lideresa magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaciónresponsabilizó al presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, a quien la representación de la Sección 22 responsabilizó de encabezar actos de intimidación y agresiones contra los manifestantes, incluyendo amenazas y presuntos disparos en contra del contingente movilizado.

Además, señalaron a autoridades por no garantizar la seguridad e integridad de los docentes en la movilización en ese estado.

“Por eso responsabilizamos a este presidente, repito, Esaú López Quero, presidente municipal de Villa de Mitla, quien es quien lleva al frente esta violencia con nuestros compañeros y que hasta hoy reportan compañeros que están golpeados y retenidos también”, mencionó.

López sostuvo que la movilización es de carácter pacífico y que en ningún momento se han registrado agresiones contra civiles o elementos de seguridad por parte del magisterio, por lo que exigieron garantías para continuar con sus acciones sin represión.

“Lo que hay que sostener es que no podíamos continuar en mesa sabiendo que están agrediendo a nuestros compañeros, entonces nosotros fuimos quienes recesamos esta mesa de justicia…”, destacó.

Indicó que será la Asamblea Estatal la que defina las próximas acciones del movimiento en la Ciudad de México y en el estado, mientras se evalúan posibles movilizaciones adicionales.

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FGR