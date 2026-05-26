Reportan muerte de maestro en plantón de la CNTE sobre 5 de Mayo | VIDEO

Aspecto del plantón de la CNTE sobre 5 de Mayo.

Murió un integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el lunes mantiene un bloqueo sobre la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, según reportaron medios.

De acuerdo con un reporte levantado originalmente por Radio Fórmula, el deceso ocurrió la mañana de este martes, en medio de las casas de campaña que instalaron los maestros el lunes en la citada calle.

🚨📚CNTE desiste en llegar al Zócalo; instala casas de campaña en calles del Centro Histórico



⛺ Maestros de la CNTE reorganizaron su movilización en el Centro Histórico y comenzaron a colocar casas de campaña sobre calles cercanas al primer cuadro de la CDMX, tras modificar su… pic.twitter.com/4HKFVPPU4D — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2026

Según los primeros informes, el hombre, de aproximadamente 45 años, comenzó a presentar síntomas de malestar general y, posteriormente, fue encontrado inconsciente dentro de una casa de campaña.

Por lo anterior, se pidió la intervención de equipos de emergencia y paramédicos, quienes acudieron al lugar de los hechos. No obstante, tras una valoración médica confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

🔴Un hombre de aproximadamente 46 años murió en el plantón de la CNTE.



De acuerdo con los primeros reportes, la persona presentó malestar general.



Fue atendida por paramédicos del ERUM, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Se presume una afectación… pic.twitter.com/TGFse5XQp6 — Azucena Uresti (@azucenau) May 26, 2026

Según los informes, el cuerpo fue cubierto en espera de la intervención de Servicios Periciales. En video que circularon en redes sociales, se aprecian patrullas rodeando el lugar donde habría ocurrido el deceso.

La Sección XXII de la CNTE no ha emitido alguna comunicación al respecto de esta presunta muerte. De la misma forma, ninguna autoridad capitalina ha emitido algún comunicado que confirme o desmienta la información.

CNTE instala plantón en 5 de Mayo ante imposibilidad de llegar al Zócalo

El lunes, integrantes de la CNTE adelantaron las protestas que contemplaban iniciar el 1 de junio, y realizaron una marcha en la Ciudad de México que tenía intención de llegar al Zócalo, la cual fue impedida por policías capitalinos.

La marcha partió del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo. No obstante, al llegar al cerco de seguridad instalado sobre 5 de Mayo, los integrantes de la CNTE chocaron con una línea de contención instalada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC).

La CNTE se planta en el Centro, a metros de instalación mundialista ı Foto: Especial

En ese momento, se registraron altercados y peleas. Incluso, integrantes de la CNTE acusaron que los policías usaron gas para disuadir la manifestación.

Lo anterior fue desmentido por la SSC, la cual aseguró que no se usó “ningún tipo de gas”, y que los policías portaban su uniforme normal de trabajo, que en ocasiones incluye extintores.

Asimismo, la SSC aclaró que impidió el paso de los manifestantes al Zócalo porque, explicó, estos ya habían sido avisados de que la plaza estaría cerrada.

Tras el altercado, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la manifestación se instalaría en 5 de Mayo y no en el Zócalo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am