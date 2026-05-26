Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Así fue la marcha de la CNTE en CDMX HOY 25 de mayo. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Este martes 26 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 26 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y dos citas.

Marchas

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En Ángel de la Independencia (con destino a Hemiciclo a Juárez), Av. Paseo de la Reforma, Alc. Cuauhtémoc , desde las 16:00 .

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII. En Av. 5 de mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (con destinos a Torre Caballito y Secretaría de Gobernación), desde las Durante el día.

Concentraciones

Juzgadores Federales Cesados en 2025. En Embajada de los Estados Unidos de América , Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo , desde las 10:00 .

Colectiva “Mamá No Se Rinde”. En Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México , Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc , desde las 10:00 .

Estudiantes en Pie de Lucha de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. En Instalaciones de Canal Once , Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo , desde las 10:00 .

Colectiva “Las Tonantzin”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa , desde las 10:00 .

Comité 68 Prolibertades Democráticas. En Palacio Nacional , Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc , desde las 11:00 .

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. En Estación “Copilco” (Línea 3 del Metro), Av. Copilco y Cerro del Agua, Col. Copilco Universidad, Alc. Coyoacán y Estación “Hidalgo” (Línea 2 y 3 del Metro), Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc , desde las 12:00 .

Colectiva “Garra Revolucionaria”. En Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (Acceso Oriente) , Purísima No. 8, Col. Leyes de Reforma 1ª. Sección, Alc. Iztapalapa , desde las 12:00 .

Colectiva “Somos Ellas”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa , desde las 13:30 .

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa , desde las 13:30 .

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. En Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00.

Citas Agendadas

Vecinos de la Colonia Santa Cruz Atoyac y Emperadores, Alcaldía Benito Juárez. En Centro de Atención Social Especializada , Av. Cuauhtémoc No. 1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez , desde las 13:00 .

Liga Internacional de Lucha por los Pueblos. En Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

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