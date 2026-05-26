Metro CDMX HOY 26 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 26 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 12
La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:
- "Línea 12 simplemente sin trenes, más de 20 min"
- “Línea 12, no avanza”
- "Línea 12 no tiene circulación constante, 10min parado en Zapotitlán y 25min para llegar de Tláhuac a Nopalera"
Línea 6
La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Qué pasa en la línea 6? 15 minutos en Tezozómoc, avanzamos y otros 10 minutos en Ferreria"
- “Llevamos 10 minutos en norte 45 línea 6″
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea A: alta afluencia con retraso de servicio
- Línea 3: servicio lento
- Línea 2: estación Hidalgo con alta afluencia
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT