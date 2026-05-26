¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 26 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 26 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

  • "Línea 12 simplemente sin trenes, más de 20 min"
  • “Línea 12, no avanza”
  • "Línea 12 no tiene circulación constante, 10min parado en Zapotitlán y 25min para llegar de Tláhuac a Nopalera"

Línea 6

La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “¿Qué pasa en la línea 6? 15 minutos en Tezozómoc, avanzamos y otros 10 minutos en Ferreria"
  • “Llevamos 10 minutos en norte 45 línea 6″

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea A: alta afluencia con retraso de servicio
  • Línea 3: servicio lento
  • Línea 2: estación Hidalgo con alta afluencia

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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