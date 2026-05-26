Metro CDMX HOY 26 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 26 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/UGw2sA1KUE — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

" Línea 12 simplemente sin trenes, más de 20 min"

“Línea 12, no avanza”

"Línea 12 no tiene circulación constante, 10min parado en Zapotitlán y 25min para llegar de Tláhuac a Nopalera"

Línea 6

La línea 6 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“¿Qué pasa en la línea 6? 15 minutos en Tezozómoc, avanzamos y otros 10 minutos en Ferreria"

“Llevamos 10 minutos en norte 45 línea 6″

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea A: alta afluencia con retraso de servicio

Línea 3: servicio lento

Línea 2: estación Hidalgo con alta afluencia

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento: La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8.



Asimismo, las estaciones… pic.twitter.com/7wz9xokdlF — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026

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LMCT