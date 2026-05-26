Empresario consentido: Le da Xochimilco 65 contratos por 90 mdp

Durante los últimos ocho años, la alcaldía Xochimilco, gobernada por Morena, entregó por medio de licitaciones, la mayoría por adjudicación directa, 12 millones de pesos, que podrían elevarse hasta 90 millones de pesos, a dos empresas por distintos servicios, como mantenimiento a vehículos y hasta venta de equipos de construcción, pero a sobreprecio.

La Razón detectó en el Portal Nacional de Transparencia que, durante el periodo analizado, la demarcación firmó 65 contratos con Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., y Comercializadora Java 2011, S.A. de C.V., ambas propiedades de Javier Aguirre Morales. Del total de acuerdos, 61 fueron por adjudicación directa, es decir, sin licitaciones públicas o invitaciones a tres o más proveedores.

El Dato: En su Primer Informe de labores, en 2025, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, destacó los 90 mil metros cuadrados reencarpetados en pueblos y barrios.

La historia entre dicho proveedor y Xochimilco inició el 20 de marzo de 2018. En ese entonces, el gobierno delegacional del morenista Avelino Rangel Méndez elaboró y otorgó un contrato vía adjudicación directa por hasta 494 mil 853 pesos a Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., fundada el 25 de febrero de 2000.

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El convenio tenía como objetivo la adquisición de refacciones para cubrir las necesidades de la Dirección General de Administración de la delegación Xochimilco, a cargo de Erika Pérez Camarena. Desde ese momento se detectaron sobreprecios.

Por ejemplo, el contrato 02-CD-16-C-025-2018 detalla que, durante marzo de 2018, Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., vendió a la demarcación un motor ventilador para Nissan Tsuru en mil 250 pesos, sin especificar marca o modelo.

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LA COMPARACIÓN ı Foto: Especial

De acuerdo con una revisión de precios, el costo del elemento adquirido costaba entre 350 y 900 pesos en ese entonces y actualmente puede adquirirse desde 557 pesos y es compatible para cualquier modelo Tsuru de 1992 a 2017.

La administración de Rangel Méndez no es la única que ha signado convenios con estas empresas, pues también lo hizo la de José Carlos Acosta Ruiz entre 2018 y 2024, y ahora la de Circe Camacho Bastida, quien desde el 1 de octubre de 2024 gobierna la demarcación.

Muestra de lo anterior es que el 29 de septiembre, la alcaldía Xochimilco firmó el contrato 02-CD-16-C-096-2025 con el mismo proveedor por un mínimo de 100 mil pesos y un monto máximo de un millón, por una motoperforadora, una cortadora de concreto, un rodillo apisonador o compactación de rodillo y una revolvedora para mezcla de cemento.

Sobre la última herramienta, Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., vendió a la alcaldía Xochimilco una revolvedora para mezcla de concreto con olla de metal de 255 litros, un peso de 235 kilos, llantas neumáticas de 13, motor con 9 hp de potencia y dimensiones de 205 de largo, 116 de ancho y 140 centímetros de alto, por un monto de 89 mil 380 pesos.

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De acuerdo con el portal Jardepot, que ofrece distintos productos de construcción, el equipo adquirido por la demarcación tiene un precio de 36 mil 467 pesos; es decir, 52 mil 913 pesos más barato.

El monto total otorgado a las empresas de Aguirre Morales asciende a un máximo de 90 millones 99 mil 605 pesos, lo cual significa que durante los 90 meses que el empresario obtuvo contratos con Xochimilco (20 de marzo de 2018 a 29 de septiembre de 2025) obtuvo un promedio de un millón mil 106 pesos mensuales en contrataciones.

La administración que más compromisos otorgó a Aguirre Morales fue la del exalcalde de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, con 51 adjudicaciones; le sigue la actual alcaldesa del Partido del Trabajo, Circe Camacho Bastida, con nueve convenios, y Rangel Méndez, cinco.

Otro ejemplo de este tipo de operaciones a sobrecosto está establecido en el contrato con folio 02-CD-16-C-118-2024, otorgado a la empresa Comercializadora Java 2011, S.A. de C.V., por hasta dos millones 778 mil 140 pesos.

El documento establece que la alcaldía Xochimilco adquirió 25 tambos de 208 litros con aceite hidráulico triple propósito para tractor, marca Mexlub, en 30 mil 172 pesos cada uno, pero en Mercado Libre se ofrecen productos casi idénticos hasta 61.72 por ciento más barato.

LAS ENTREGAS ı Foto: Especial

En dicho portal son ofertadas cubetas de 19 litros con aceite hidráulico para tractor marca Mexlub en mil 799 pesos, lo que implica que 208 litros costarían en realidad 11 mil 550 pesos.

También son vendidas cubetas de 19 litros de aceite marca Mexlub multipropósito para tractores agrícolas (como los que requería la alcaldía) en mil 799 pesos, por lo que el producto de la misma marca y para exactamente el mismo objetivo saldría en 19 mil 789, no en 30 mil 172 pesos.

De acuerdo con la revisión de los convenios, entre 2024 y 2025 la demarcación estableció cinco pactos con Comercializadora Java 2011, S.A. de C.V., por un mínimo de tres millones 589 mil 670 pesos y un máximo de cuatro millones 822 mil 498, de los cuales tres fueron por adjudicación directa.

En lo que concierne a Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., dicha firma obtuvo 60 contratos con Xochimilco por un monto mínimo de ocho millones 681 mil 211 y un máximo de 85 millones 277 mil 107 pesos, los cuales se adjudicaron entre 2018 y 2025.

Al respecto, este diario buscó a la alcaldía Xochimilco para conocer su opinión sobre esta entrega de recursos a esta empresa y los sobreprecios de los productos, pero al cierre de esta edición, no hubo tal.

La Razón también documentó que el sábado por la noche, al menos cuatro contratos asignados directamente a Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V., desaparecieron del área de consulta de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre 2019 y 2022, Tracto Camiones Aguirre, S.A. de C.V. también obtuvo tres contratos con la alcaldía Tlalpan, dos contratos con Milpa Alta y uno con la Secretaría de Desarrollo Económico; jamás hubo alguna adjudicación directa en estos seis casos, como sí hubo en Xochimilco.

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