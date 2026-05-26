Abre Coyoacán la Casa de la Copa del Mundo

A 16 días de que inicie el Mundial de Futbol, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, inauguró la Casa de la Copa del Mundo, la cual no sólo alberga una réplica del trofeo que estará en disputa, sino que también fungirá como espacio informativo, cultural y turístico.

Ante vecinas y vecinos, así como de concejales de Coyoacán, el funcionario capitalino cortó el listón rojo para la apertura de este sitio localizado en el Jardín Centenario y resaltó el papel fundamental que jugará el lugar en materia turística y hasta de salud.

El Dato: La Casa de la Copa del Mundo está abierta de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 20:00 horas; además, el acceso no tiene costo y sólo basta con registrar la entrada.

“En esta casa que estamos inaugurando, la Casa de la Copa del Mundo, tendremos distintos servicios: médico, legal, apoyo a los miles de turistas que nos acompañan de otras alcaldías, otros estados de la República y de otros países.

“Vamos a atender a las y los visitantes con servicios turísticos, pero también tendremos representación de distintas embajadas, que asesorarán a turistas de otros países”, expresó Gutiérrez Aguilar.

El 11 de junio, la alcaldía Coyoacán será la sede del inicio del Mundial de Futbol, pues el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, albergará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

GIOVANI GUTIÉRREZ levanta la mano tras inaugurar el espacio cultural, ayer ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

Ante este panorama, autoridades prevén el arribo de más de cinco millones de visitantes, por lo cual, el alcalde consideró que la demarcación que administra “será, en cuestión de días, el epicentro desde el que se encenderá la pasión de la vigésimo tercera Copa del Mundo”.

Gutiérrez Aguilar, quien recorrió el sitio que cuenta con información sobre la justa deportiva, así como con camisetas de las selecciones que participarán, destacó que hay un mapa turístico con los museos, mercados y diversos puntos de interés en Coyoacán, no sólo del Centro Histórico, también de zonas como Los Culhuacanes y Los Pedregales.

Asimismo, los visitantes también accederán a información en materia de movilidad, a servicio de Internet gratuito y a una cartelera de actividades culturales.

En un recorrido, La Razón observó que el sitio está adornado no sólo con los 48 jerseys de las selecciones participantes en la justa, como México, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Portugal; también son expuestos balones que han sido utilizados en otros mundiales.

SALAS AMBIENTADAS con la temática del Mundial de Futbol. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

Asimismo, hay una línea del tiempo con información de cada uno de los 22 eventos deportivos anteriores.

“Sin duda estamos listos para ser sede, nuevamente, por tercera ocasión, de la máxima justa del futbol a nivel mundial”, mencionó Gutiérrez Aguilar.

De acuerdo con Coyoacán, en este sitio, así como en otros espacios, habrá actividades culturales gratuitas, entre ellas, presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, danzón, teatro y espectáculos musicales, del 6 de junio y hasta la conclusión del torneo internacional.

El alcalde destacó también que el ser sede de un evento tan importante ha hecho que la demarcación también tenga mejoras permanentes en beneficio, principalmente, para la población.

Entre las obras que se han llevado a cabo en la alcaldía para mejorar de cara al evento deportivo está la repavimentación, renovación de infraestructura hidráulica, rehabilitación de espacios públicos, escuelas y mercados, así como acciones para fortalecer la seguridad y la iluminación en la demarcación.

Ejemplo de lo anterior, es que este fin de semana Gutiérrez Aguilar, junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y la Secretaría del Medio Ambiente, encabezó la megajornada de mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios del Canal Nacional.

UNA RÉPLICA del trofeo de futbol es exhibida en la Casa de la Copa del Mundo ı Foto: Especial y Fernanda Rangel|La Razón

En materia de seguridad, Coyoacán fue reconocida en enero pasado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por ser la demarcación que más disminuyó la incidencia delictiva.

Al respecto, en la reunión que tuvo con la mandataria local, el alcalde destacó que ese logro ha sido por el combate a las chelerías, el retiro de vehículos chatarra, los recorridos para inhibir los delitos, la colocación de puntos de revisión de motocicletas junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras acciones.

Ayer, Gutiérrez Aguilar resaltó que estas medidas son importantes para tener una mejor demarcación para sus habitantes y para quienes la visiten en el Mundial.

“Tenemos un nuevo rostro, que significa el cambio, el vivir bien de todos los habitantes de esta hermosa demarcación, tenemos obra pública, y no nada más es para los cinco partidos que se van a jugar aquí en nuestra alcaldía, obra pública que perdura para siempre”, expresó.