Rechazan riesgo por ébola; alistan planes de salud

La secretaria de Salud local, Nadine Gasman, ayer, durante la conferencia en el Palacio de Ayuntamiento.

El Gobierno de la Ciudad de México se está preparando para atender posibles casos de viajeros que ingresen en épocas del Mundial de Futbol a la capital enfermos de ébola o sarampión y prevenir que estos padecimientos se extiendan.

La secretaria de Salud Pública (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, puntualizó en conferencia que habrá módulos de vigilancia epidemiológica en centrales de autobuses, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los Fan Fest y los Festivales Futboleros.

El Tip: Organismos internacionales detallan que el ébola es una enfermedad grave que se transmite por el contacto directo o indirecto con sangre, líquidos o secreciones.

“Como hemos estado diciendo, para la Secretaría de Salud Pública el mundial es un momento muy importante en términos de vigilancia epidemiológica y promoción a la salud, entonces hay una estrategia de sanidad internacional (...) que, justamente, hace todo el tema de alerta vigilancia epidemiológica para todas las enfermedades, pero especialmente en este momento para el sarampión y el ébola”, apuntó la funcionaria local.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud indicó que la tasa del ébola, también llamada fiebre amarilla, es de alta letalidad. Reportó, al menos, 220 muertes sospechosas por este virus en la República Democrática del Congo y Uganda.

En México hay alerta sobre el tema, porque la selección de futbol del Congo disputará el partido 48 del torneo en Guadalajara, Jalisco, ante Colombia, por lo que se espera la llegada de aficionados de ese equipo en el país.

50 por ciento es la tasa de letalidad de esta enfermedad

Gasman Zylbermann aclaró que el riesgo de que estas enfermedades lleguen a la capital sin ser detectadas es bajo, pero aún así, aclaró, van a seguir la estrategia que envió el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Además de los módulos de vigilancia epidemiológica, Sedesa van a tener capacidad de tomar muestras y de aislamientos, así como de renovar los módulos de sanidad internacional.