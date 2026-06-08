Coyoacán comienza rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas

En coordinación con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, la alcaldía Coyoacán arrancó con el rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, con trabajos de limpieza en el cuerpo de agua que consisten en el retiro de la lentejilla orgánica flotante y recuperación de la fauna de la zona para resguardo y protección.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar informó que estas acciones son resultado de una mesa interinstitucional en la que participaron representantes de la Marina, Semarnat, Profepa, PAOT, Sedema, Segiagua y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes definieron una ruta de trabajo conjunta para la recuperación integral del lago, con prioridad en la preservación de la flora y fauna de la zona.

El edil detalló que estos trabajos forman parte de la segunda etapa de rescate del lago.

“Hoy damos inicio formalmente a los trabajos para la rehabilitación y recuperación del lago acompañados por personal de diversas instancias del gobierno federal y del gobierno local. Aquí sumamos esfuerzos para contar con el mejor equipo en el que participan biólogos, veterinarios, ambientalistas, ingenieros, técnicos y elementos de la Secretaría de Marina, entre otros. Coyoacán les agradece su apoyo y participación en esta acción que será benéfica para las miles de personas que visitan este hermoso Parque” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Al centro, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar. ı Foto: Cortesía

Como parte de la fase anterior, realizada la semana pasada, fueron resguardados 17 patos, y este lunes dos más, con lo que suman 19 en total, para su valoración veterinaria y protección mientras se desarrollan las labores de recuperación.

Asimismo, el alcalde puntualizó que esta intervención también forma parte de la tercera etapa de recuperación integral del Parque Ecológico Huayamilpas, ya que previamente se realizaron trabajos de rehabilitación en las canchas gemelas de fútbol, la pista de patinaje, el skatepark, áreas de juegos infantiles, luminarias, áreas comunes, clareo, entre otras acciones.

“Estamos haciendo todo por tener el Parque Ecológico más hermoso de la ciudad. Tenemos la obligación de intervenirlo, ya no puede esperar más. Yo quiero insistir, esto no es de la noche a la mañana. Nosotros vamos a seguir trabajando para que quede recuperado tanto el lago como el parque en su totalidad” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Personal de la Marina participan en los trabajos de limpieza. ı Foto: Cortesía

En esta segunda etapa de recuperación del lago, participan 40 elementos de la Secretaría de Marina, 200 trabajadores de la alcaldía Coyoacán, así como personal de la Sedema, Profepa y la PAOT.

Con el apoyo de cuatro lanchas de remos y seis redes de ocho metros de longitud, dieron inicio los trabajos que durarán cuando menos dos semanas y posteriormente se determinará el tiempo estimado, con un estudio de tiempos y movimientos, para proceder con el desazolve del lago para retirar lodo y residuos acumulados.

Posteriormente, se efectuará un estudio de mecánica de suelos que permitirá definir una intervención de mayor alcance, con base en las recomendaciones técnicas correspondientes.

El alcalde subrayó que este espacio contará con un programa permanente de mantenimiento integral , con atención de lunes a domingo, mayor presencia de personal operativo y mejoras en la iluminación, así como la presencia de personal en las cuatro secciones del Parque.

Gutiérrez Aguilar informó que se instalará nueva señalización y se reforzará la seguridad, labores de mantenimiento y vigilancia en todo el parque. También hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando tirar basura y respetar la flora y fauna del lugar a fin de preservar las condiciones del entorno.

El escalde estuvo acompañado del capitán de fragata Adrián Hernández Montoya, de la Marina; Francisco Javier García Ramírez, subprocurador Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales (PAOT) y Diego Carlos Alvarado Simón, coordinador de Bosques Urbanos de Sedema.

cehr