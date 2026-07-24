Concentra Iztapalapa 2 de cada 10 explosiones de gas en la ciudad

UN BOMBERO revisa en Iztapalapa un tanque que tenía una tuerca floja, el 19 de julio.

La alcaldía Iztapalapa es la que más explosiones de gas ha registrado por fugas o casos de acumulamiento del recurso con dos de cada 10 hechos registrados en los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

La información entregada vía transparencia por el órgano autónomo a La Razón detalla que entre 2020 y 2025, la demarcación que hoy preside la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz tuvo un total de 23 de estos percances, lo cual la convierte en la zona más peligrosa de todas las alcaldías capitalinas en el manejo de este recurso energético.

El Dato: Los Bomberos de la Ciudad de México se estima que llevan a cabo mil 300 verificaciones de instalaciones domésticas de gas cada año para prevenir riesgos.

Dicho dato implica que, de las 132 explosiones de gas atendidas por bomberos en cinco años al interior de la Ciudad de México, al menos 17.83 por ciento tuvo lugar en la demarcación gobernada por Morena.

TE RECOMENDAMOS: Sin cobrar ni imponer condiciones Abren a los perros de asistencia las puertas de locales

Sobre esta situación, la directora de Protección Civil de Iztapalapa, Michelle Muñoz Cruz, dijo en entrevista que en lo que va de 2026, su área atendió otras seis explosiones de tanques de gas, las cuales ocurrieron por diversas causas.

Uno de estos casos se presentó en la colonia López Portillo el 29 de junio pasado. Ahí, una acumulación de gas al interior de una vivienda dejó tres lesionados y múltiples daños que alertaron a varios vecinos.

800 tragafuegos laboran en la corporación de la capital

“Las razones (de ciertas explosiones) son porque se carece de verificación en estos tanques de gas estacionarios, las tuberías y los bóileres, y existen fugas o instalaciones improvisadas que hacela población.

“Por lo regular, las instalaciones o los tanques no están en lugares ventilados, no cumplen la norma correspondiente o ya han pasado su tiempo de antigüedad que ya es mayor a los cinco años”, comentó la funcionaria pública.

Al ser cuestionada por las medidas que la administración de Alavez Ruiz lleva a cabo para prevenir estas situaciones, la ingeniera explicó que son dos las estrategias que la demarcación aplica para evitar explosiones de gas.

19 mil atenciones brindaron los bomberos durante 2025

“Nosotros tenemos un programa preventivo. La primera línea es la solicitud ciudadana y la segunda línea es que nosotros revisamos todas las avenidas principales de la alcaldía Iztapalapa en donde tenemos puestos ambulantes o comercio informal para revisar también los tipos de tanques que utilizan. En este caso no pueden usar un tanque mayor a 20 litros”, expuso Muñoz Cruz.

De acuerdo con la información revisada por este diario, todos los incidentes relacionados con gas LP, entre los cuales ya se contemplan hechos que no siempre acabaron en explosiones, registraron un alza de 59.43 por ciento tras el primer año de gestión de la edil Alavez Ruiz.

EPISODIOS DE RIESGO ı Foto: Especial

Según cifras de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil, las cuales también se obtuvieron vía transparencia, en 2024 Iztapalapa apenas acumuló 27 incidentes de gas, pero al siguiente año la autoridad registró 43 hechos de este tipo.

Asimismo, la dependencia capitalina aclaró que, durante 2025, 48.84 por ciento de reportes ligados a gas LP en Iztapalapa ocurriió en el transcurso de la tarde (de 12:00 a 18:59 horas).

De los montos restantes, 25.58 por ciento (un total de 11 reportes) corresponde al horario nocturno de 19:00 a 23:59 horas, mientras que otro 25.58 por ciento (11 casos adicionales) sucedió entre las 00:00 y las 11:59 horas (madrugada y mañana).

¿EN QUÉ HORARIO OCURREN LAS FUGAS Y EXPLOSIONES POR GAS LP? ı Foto: Especial

Con relación a estos números, Muñoz Cruz argumentó que las causas pueden ser multifactoriales y se requiere llevar a cabo un análisis de cada caso, pero hay un fenómeno concreto que, de primera mano, incide en el incremento de reportes: la urbanización.

Y es que, durante los últimos meses, el personal adscrito al Gobierno local ha percibido que la cantidad de población de Iztapalapa se ha diversificado para abarcar en un sinfín de puntos de la demarcación, entre los cuales figuran casas, unidades habitacionales, inmuebles compartidos, lotes o hasta bodegas.

“En donde sea, muchos ciudadanos no tienen una casa propia o una vivienda. Entonces, sus instalaciones o sus tanques de gas, sus bóileres se encuentran dentro de los hogares por la falta de espacio, es decir, estan lcoalizados en sitios confinados.

“Antes, el tanque estacionario estaba afuera en un patio, en un jardín. Ahora están en los ventanales, en las azoteas o incluso vejados”, señaló la titular de Protección Civil de Iztapalapa.

El escenario coincide con la información compartida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ya que de las 23 explosiones de gas atendidas en Iztapalapa en los últimos años, ninguna repitió colonia.

Entre las zonas afectadas figuran espacios ampliamente poblados como Santa Cruz Meyehualco, Vicente Guerrero o Reforma Política; sin embargo, en la contabilidad también aparecen áreas con mayor nivel de plusvalía como Escuadrón 201 o Real del Moral, sitios donde un predio puede superar los cinco o seis millones de pesos.

Es importante precisar que, en un panorama general, el monto total de explosiones de gas ocurridas en Iztapalapa en siete años supera con creces las cifras de territorios como Gustavo A. Madero, con 21 casos; Cuauhtémoc, con 15 hechos; Álvaro Obregón, 14, y Azcapotzalco, 10.