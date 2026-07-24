Aseguran media tonelada de marihuana

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre el aseguramiento de 500 kilogramos de marihuana que estaban almacenados en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El funcionario local detalló que agentes locales y federales ejecutaron la orden de cateo en el predio de la calle Norte 60, de la colonia Siete de Noviembre.

Esta acción de seguridad fue parte del seguimiento a los trabajos de inteligencia sobre La Unión Tepito, que opera en esta zona y está relacionado con hechos de violencia, narcomenudeo y extorsión.

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Si bien no hubo personas detenidas, las autoridades indicaron que el inmueble ya fue asegurado y las investigaciones continuarán.

“El predio, localizado en la colonia Siete de Noviembre, está presuntamente ligado a un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión por lo que las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados.

“Seguimos trabajando con acciones operativas, de investigación e inteligencia para la construcción de una ciudad más segura, siempre más justa y en paz para todas y todos”, escribió en redes sociales Vázquez Camacho.

En junio, durante el informe de seguridad correspondiente al primer semestre del año, el titular de la SSC refirió que las autoridades habían asegurado un total de mil 721 kilogramos de cannabis.