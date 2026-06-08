Lluvia en CDMX: se registra caída de árboles, encharcamientos y afectaciones viales

Fuertes rachas de viento provocaron caída de árboles en distintas zonas de la CDMX

Durante la tarde de este 8 de junio se registraron fuertes rachas de viento e intensas lluvias que generaron diversas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Por esta razón, cuerpos de emergencia atendieron reportes relacionados con inundaciones, acumulación de agua y caída de árboles.

Ante el pronóstico de precipitaciones persistentes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantuvo activa la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la capital, debido a la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, así como fuertes rachas de viento en nueve alcaldías, que podrían ocasionar complicaciones en la movilidad y riesgos para la población.

A lo largo de la jornada, brigadas de emergencia realizaron recorridos y labores de atención en varias colonias afectadas por los efectos de la tormenta, principalmente por la caída de árboles y el bloqueo parcial de vialidades.

Afectaciones por lluvias en la Ciudad de México

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un árbol de aproximadamente 18 metros de altura colapsó y dos grandes ramas terminaron sobre la azotea de una vivienda, generando daños materiales.

En la alcaldía Benito Juárez, específicamente en la colonia Nativitas, dos árboles fueron arrancados de raíz por las fuertes ráfagas y la lluvia. Al caer, derribaron cableado de media tensión y ocasionaron afectaciones a tres vehículos estacionados en la zona.

Mientras tanto, en la unidad habitacional ubicada en la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán, otro árbol cayó sobre la fachada de un edificio de departamentos. El impacto provocó daños en varias ventanas y en una estructura metálica ubicada en el área común del conjunto habitacional.

Acudimos a la colonia Miravalle, en @Alc_Iztapalapa, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol desprendido de su base, de aproximadamente 12 metros. #Laborando.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/MlZtSpOUxq — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Las lluvias también ocasionaron problemas de drenaje. En la colonia Barrio San Lucas, en Iztapalapa, la acumulación de basura en la infraestructura hidráulica contribuyó a la formación de un encharcamiento que afectó dos carriles de circulación sobre Calzada Ermita Iztapalapa.

En la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, un árbol se desprendió de raíz y cayó sobre la vía pública, además de afectar líneas eléctricas de media tensión. De igual forma, se reportaron árboles caídos en Santa María la Ribera y Villa de Cortés, donde personal de emergencia realizó maniobras para retirar ramas y restablecer la seguridad en las calles.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar transitar por zonas con acumulaciones de agua o cercanas a árboles en riesgo, ya que las condiciones climáticas podrían mantenerse durante las próximas horas.

Laboramos en la calle Tlacotalpan, esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, @AlcCuauhtemocMx, por el desprendimiento de raíz un árbol de 10 metros de longitud que afectó la vialidad y derribó cableado de media tensión. Personal de @SGIRPC_CDMX solicitó… pic.twitter.com/Mhka8Xmlnk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

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LMCT