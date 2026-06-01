Lluvias intensas provocan deslave, caída de árbol y choques en Cuajimalpa; hay Alerta Púrpura

La alcaldía Cuajimalpa registró una noche muy movilizada, debido a una tormenta extrema, lo que provocó que autos quedaran varados en las inundaciones registradas este 1 de junio de 2026.

En algunas zonas de la demarcación se registraron acumulaciones de agua superiores a los 70 mm, lo que desató corrientes severas e inundaciones en diversas vialidades.

Además, las intensas lluvias provocaron que un automóvil particular se precipitara desde el sexto piso de un inmueble, situación que dejó al menos 3 personas lesionadas.

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De acuerdo con el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, conocido como Jefe Vulcano, cuatro células de la corporación atendieron diversas emergencias derivadas de las precipitaciones.

#AlMomento, cuatro células de Bomberos atienden diversos servicios por lluvias en Cuajimalpa. Informo que en la zona se registró un deslave que provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 m de largo sobre dos autos. De uno de los vehiculos rescatamos a una persona que… pic.twitter.com/5dUKSFQ8gO — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 2, 2026

Entre ellas, un deslave que ocasionó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de longitud sobre dos automóviles; de uno de los vehículos fue rescatada una persona que resultó ilesa.

En videos difundidos por usuarios en redes sociales se observan calles cubiertas por corrientes de agua y granizo, así como severos encharcamientos que dificultan la circulación vehicular.

También se reportaron choques entre automóviles presuntamente relacionados con las condiciones climáticas y la reducción de visibilidad.

Equipos de emergencias laboran para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en avenida Prolongación Juárez, esquina Callejón de la Vía, en la colonia Lomas de Memetla, @cuajimalpa_gob. El agua ingresó a 4 establecimientos. Personal Táctico Operativo de la… pic.twitter.com/FXG3TTmP2G — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

Activan alerta púrpura

Autoridades capitalinas mantienen el monitoreo de la zona y exhortaron a la población a evitar transitar por áreas inundadas y conducir con precaución ante la persistencia de lluvias.

Ante las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) elevó el nivel de emergencia y activó la Alerta Púrpura en Cuajimalpa debido a una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica y caída intensa de granizo.

⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dZM3rlNQ9j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

¿Qué es la Alerta Púrpura?

La Alerta Púrpura es el nivel máximo de riesgo e intensidad dentro del sistema de alerta temprana por lluvias, granizadas o vientos.

Este sistema se divide en cinco colores:

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Púrpura

Cuando las autoridades activan la Alerta Púrpura por tormenta y granizo, significa que el fenómeno meteorológico ha alcanzado una categoría de peligro extremo.

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JVR