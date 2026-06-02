Cuesta a CDMX 10.5 mdp cada iniciativa avalada en el Congreso

De 2019 a abril del presente año, el Congreso de la Ciudad de México recibió más de 13 mil 880 millones de pesos y sólo avaló mil 317 iniciativas, lo cual indica que a los capitalinos les cuesta cada dictamen 10 millones 539 mil 154 pesos.

Los datos consultados en la base de datos del Legislativo muestran que, desde la I Legislatura, que inició en septiembre de 2018 y hasta agosto de 2021, el Congreso local mantiene poca producción en la aprobación de dictámenes, lo cual refleja una baja productividad y un alto costo al erario.

Al respecto, la maestra en Análisis Político y Medios de Información, Georgina de la Fuente, explicó a La Razón la relación de lo económico por dictamen aprobado también se liga, entre otros temas, a la sobrecarga de una agenda política que impide consensos generales.

El Dato: El legislativo local es el segundo más caro en el país con mil 886 millones de pesos, sólo por debajo del Congreso del Estado de México que tiene mil 983 millones de pesos.

“A pesar de que actúan en alianza para muchos temas, lo cierto es que los partidos no dejan de ser actores individuales con sus propios intereses.

“Además, también está la actividad legislativa individual de cada una y uno de los legisladores, que, igualmente, obedece a estrategias políticas de posicionamiento distintas. Eso puede influir”, afirmó la experta.

Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, reconoció que hay un rezago importante en la discusión y en la votación en favor de propuestas.

28.5 mdp es el costo estimado por legislador en 2026

El legislador mencionó que hay temas que aún están sin discutir en comisiones, por lo que consideró necesario que sean analizados para que suban al pleno y sean votados.

“En esta legislatura la verdad es que hemos tenido un rezago importante en la resolución y en la dictaminación de todas estas iniciativas. Creo que algunos de los temas deberán ser dictaminados y si no es así, que ya se vayan resolviendo en comisiones para que se vaya esta gran cantidad de iniciativas pendientes”, manifestó el congresista.

Si bien durante los últimos cinco años el presupuesto público para el recinto de Donceles aumentó 17.89 por ciento, al pasar de mil 600 millones de pesos en 2022 a mil 886 millones 307 mil 510 pesos para 2026, esto no se refleja en la labor legislativa.

Esto, porque lo que va de la actual legislatura, cuyas labores iniciaron el 1 de septiembre de 2024, tiene una baja efectividad en la discusión y aprobación de dictámenes, ya que de los mil 593 proyectos elaborados, al corte de abril pasado, los diputados y diputadas aprobaron 227, es decir, 14.27 por ciento del total.

Así, sólo en este lapso, en el actual periodo legislativo cada iniciativa aprobada le habría costado a la ciudadanía ocho mil 309 pesos.

A decir de la experta en la materia, el costo real puede variar, ya que hay dictámenes que sólo plantean temas secundarios que no atienden las necesidades de la ciudadanía, por lo que si se hiciera un desglose de importancia, el valor económico podría aumentar.

“Tradicionalmente se ha considerado que el hecho de que las y los legisladores introduzcan cualquier número de iniciativas puede considerarlos productivos o no.

“Muchas iniciativas únicamente proponen cosas superficiales, como la conmemoración de ciertos días, inscripción en letras de oro o visitas de honor”, expuso De la Fuente.

El tema de los recursos y la efectividad legislativa es una problemática que arrastra el Congreso capitalino, ya que entre 2019 y 2024, correspondientes a las I y II Legislaturas, recibió ocho mil 577 millones 450 mil 808 pesos, no obstante, los legisladores avalaron 61 de tres mil 63 dictámenes y 489 de dos mil 949, respectivamente.

66 diputadas y diputados tiene el Congreso capitalino

Al ser cuestionado acerca de esta disparidad y si Donceles pudiera operar con menos recursos, el legislador del PT mencionó que sí se puede hacer más con menos, aunque, aclaró, hay retos que el órgano enfrenta en materia presupuestal.

“Siempre hay muchos pendientes, por ejemplo, hay una gran cantidad de laudos que no se han pagado desde hace muchas legislaturas, es una carga importante la que tiene el Congreso. Es una cantidad importante de personal que se tiene y bueno, sí, siempre hay manera de recortar, pero tampoco es un congreso en el que haya grandes despilfarros”, expuso Villarreal Cantú.

LA ACTIVIDAD. En lo que va de la III Legislatura, el PRD y la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación son las dos bancadas que tienen menos dictámenes aprobados, con cinco cada una.

A estos grupos le siguen el PRI, con seis propuestas palomeadas; la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, con siete; Movimiento Ciudadano, con ocho.

En tanto, las bancadas con más efectividad son Morena, que tiene mayor representatividad con 27 legisladores y 80 iniciativas dictaminadas a su favor; el PT, con 46; PAN, 26 y el Partido Verde Ecologista de México, 30.

Sobre el número de propuestas morenistas que superan al doble de las del PAN, partido de oposición, De la Fuente explicó que esto es por las discrepancias y brechas entre grupos parlamentarios con distintas ideologías políticas.

LOS RECURSOS ı Foto: Especial

“En contextos de mayorías calificadas o de grandes mayorías o supermayorías esto tiende a elevar la productividad considerada del grupo dominante o del grupo oficial versus de los grupos opositores, en los que vemos que muy pocas de sus iniciativas son aprobadas”, dijo la experta en la materia.

El único grupo parlamentario con una efectividad que supera las 10 iniciativas por diputado es la del Partido del Trabajo, con un promedio de 11.5 dictámenes por legislador.

En contraste, Morena, el partido con más representación en el Congreso local con 27 legisladores, tiene un promedio de iniciativas aprobadas por cada legislador guinda de sólo 3.1.