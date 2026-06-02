Va tarjetón a los vecinos del Azteca para circular

Los automovilistas que habitan en el primer perímetro de seguridad que rodeará al Estadio Ciudad de México durante el Mundial de futbol circularán por la zona mediante un tarjetón digital gratuito e “infalsificable”, informó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar.

El funcionario explicó que el documento tendrá información específica del vehículo, como modelo, color y placas, además de un código QR único e intransferible que será verificado en los filtros de acceso instalados alrededor del inmueble deportivo durante los días de partido.

El Dato: El Gobierno prevé que las rutas 14, que va de Chapultepec al Estadio CDMX, y 0, de Chapultepec a Ciudad Universitaria, del Trolebús, sean inauguradas antes del Mundial.

“Este tarjetón es infalsificable, no se puede transferir. Ojo, si hay alguien que por redes sociales está ofreciendo vender el tarjetón, esto no es posible, porque el tarjetón arroja: el vehículo, el modelo, el color y las placas. En ese sentido, le pido a la ciudadanía no se dejen engañar”, advirtió el alcalde durante la presentación del Media Center de la capital.

Será personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), particularmente de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el cual, mediante cercos perimetrales, certifique la veracidad del tarjetón digital presentado por los vecinos.

“Las personas llegan con su tarjetón, o digital, o lo pueden imprimir, nosotros tomamos el QR y ahí se verifica que es exactamente el vehículo que corresponde a lo que dice el QR”, apuntó Gutiérrez Aguilar.

De acuerdo con el alcalde, hasta el momento han sido censados 13 mil 683 vehículos pertenecientes a residentes del primer perímetro de seguridad alrededor del Estadio Ciudad de México.

LA MOVILIDAD ı Foto: Especial

Añadió que aquellos vecinos que no fueron localizados durante el levantamiento de información podrán acudir al Centro de Atención ubicado en avenida Santa Úrsula para solicitar una cita y completar el registro de su vehículo.

“Esto quiere decir que nosotros vamos a cada casa, ¿para qué? Para asegurarnos también que existe el vehículo porque, tú puedes tener los vehículos que tú quieras y eso no es ningún problema, pero vamos y verificamos que el vehículo exista”, explicó.

El alcalde aseguró que el objetivo de la medida no es restringir la movilidad de los vecinos, sino facilitar su acceso y garantizar la seguridad en la zona durante los encuentros mundialistas.

2 mil personas se espera que asistan a cada Fan fest

Para quienes hayan olvidado la impresión de su código o se queden sin batería en el teléfono celular, podrán ingresar acreditando su residencia con una credencial para votar o un comprobante de domicilio.

La medida forma parte del operativo especial que se implementará en la llamada “última milla”, una zona peatonal con restricciones vehiculares que rodeará al estadio y que estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y lateral de Periférico al sur; Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres al oriente; y avenida del Imán y Gran Sur al poniente.

Durante la misma presentación, el secretario de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que la capital desplegará más de 56 mil elementos para resguardar las actividades relacionadas con el torneo.

Detalló que habrá un despliegue general de 11 mil 219 elementos, de los cuales nueve mil 194 serán policías de la Ciudad de México, en coordinación con fuerzas federales como el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. En los alrededores del Estadio Ciudad de México operarán siete mil 708 elementos y 682 vehículos.

Asimismo, del 11 de junio al 19 de julio el Zócalo será sede del FIFA Fan Festival, donde se espera una asistencia de 60 mil personas por día.

48 selecciones participarán en el evento deportivo

ALISTAN APERTURAS. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló que el 3 de junio van a inaugurar las remodelaciones en los embarcaderos de Nativitas y Cuemanco, en Xochimilco.

Las obras en estos espacios están a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y se hicieron pensando en aumentar la cantidad de ecoturismo en la zona.

Suspenden clases por inauguración

Por Fernanda Rangel

La Ciudad de México no tendrá clases en las escuelas públicas de nivel básico y medio superior el 11 de junio, día en el que se realizará el primer partido del Mundial de Futbol, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la inauguración del Media Center de la Ciudad de México, la mandataria capitalina señaló que la medida fue confirmada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y aplicará para preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del sistema público.

Brugada Molina precisó que la suspensión no será obligatoria para las escuelas privadas, las cuales podrán determinar de manera independiente si mantienen o no sus actividades.

Además, la mandataria adelantó que algunas instituciones de la capital también suspenderán labores ese día, aunque serán ellas mismas las encargadas de anunciarlo públicamente.

La Jefa de Gobierno llamó a las cámaras empresariales y al sector privado para que, de manera voluntaria, privilegien el trabajo remoto y reduzcan los desplazamientos de trabajadores durante la jornada inaugural.