CDMX, con retos en recolección de la basura a pocos días del Mundial

Faltan 13 días para la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, para el cual autoridades esperan el arribo de aproximadamente 5.5 millones de visitantes; sin embargo, la capital cuenta con apenas mil 129 botes públicos de residuos registrados.

El director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo Cruz, aseguró a La Razón que la capital está preparada para enfrentar el incremento de residuos durante el torneo, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

El Dato: Estudios científicos advierten que la huella de carbono generada por el futbol mundial es de entre 64 a 66 millones de toneladas de CO2 cada año.

“La ciudad está lista para la recepción y la gestión de residuos que se generen… Son 100 nuevos camiones de recolección que se sumaron al parque vehicular de las alcaldías. Además de eso, la ampliación de la planta de compostaje de Bordo Poniente busca cubrir una mayor recepción de residuos orgánicos”, afirmó.

Este diario solicitó vía transparencia a las 16 alcaldías y a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) la cantidad de botes públicos de residuos instalados en las calles, las respuestas revelaron que la mayoría de las demarcaciones no cuenta con este tipo de infraestructura urbana o desconoce cuántos contenedores tiene disponibles.

De acuerdo con la información obtenida, la alcaldía Benito Juárez concentra mil 120 unidades, mientras que Cuajimalpa apenas nueve.

En contraste, las demarcaciones Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, entre otras, señalaron no contar con botes públicos de residuos.

* 2 mil toneladas de residuos se recolectaron en Qatar 2022

De acuerdo con las respuestas de las alcaldías, la ausencia de botes públicos se debe, principalmente, al mal uso de estos sitio, pues, indicaron, con frecuencia se convierten en tiraderos irregulares.

El Mundial de Futbol 2026 se desarrollará de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá, con sedes distribuidas en 16 ciudades. En la Ciudad de México se disputarán únicamente cinco partidos, incluido el encuentro inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante el periodo mundialista habrá cerca de 17 millones de personas en la capital: los 5.5 millones de turistas nacionales e internacionales que espera el Gobierno capitalino, los 2.3 millones de personas que diariamente transitan por la ciudad y los más de 9.2 millones de habitantes que viven en ella.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), una persona en la Ciudad de México genera en promedio 1.4 kilos de residuos al día.

Si esa cifra se multiplica por los 5.5 millones de visitantes estimados para el Mundial, el resultado equivale a 7.7 millones de kilos de residuos diarios, es decir, alrededor de siete mil 700 toneladas adicionales cada día.

Actualmente, la Ciudad de México genera cerca de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, por lo que durante el Mundial la cifra podría elevarse hasta las 19 mil 700 toneladas al día.

Ese volumen de residuos equivale al peso de poco más de dos Monumentos a la Revolución diariamente, pues este inmueble histórico pesa aproximadamente ocho mil 300 toneladas.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconoce que un Mundial tiene un impacto ambiental y por ello dice impulsar distintas acciones para afrontar esta situación.

En su documento “Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, el organismo indica que las 16 ciudades sede del torneo deben “reducir residuos”, “fomentar e implantar la gestión circular de los recursos” y “fortalecer infraestructura sustentable vinculada al Mundial”.

431 vagones del Metro se llenarían con la basura de un día

Entre las medidas planteadas por la FIFA están sistemas de clasificación, reutilización, compostaje y reciclaje, y campañas para promover la separación de residuos entre asistentes y organizadores.

No obstante, aunque el documento establece objetivos ambientales generales, la FIFA no detalla metas concretas, métricas obligatorias o cantidades específicas de reducción de residuos que deban cumplir las ciudades sede durante el torneo.

Ante ello, Castillo Cruz explicó que la estrategia de manejo de residuos se concentrará en puntos de alta afluencia turística y futbolera, como el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo capitalino y los Festivales Futboleros organizados por el Gobierno capitalino.

“Cuando fue la reapertura del Estadio Ciudad de México antes del Mundial ya había separadores diferenciados de residuos dentro y alrededor. Todo el predio tiene su propio plan de manejo y ellos son responsables de la separación y gestión adecuada de los residuos”, explicó.

PRODUCCIÓN DE BASURA ı Foto: Especial

El titular de la AGIR además añadió que en el Fan Fest del Zócalo también se instalarán módulos especiales de separación de residuos y la limpieza continuará a cargo de la Sobse.

“Todos los módulos van a ser muy gráficos, van a tener iconos, van a estar en inglés y en español”, señaló sobre la estrategia para orientar a visitantes extranjeros respecto a la separación de residuos.

El funcionario indicó que habrá coordinación entre alcaldías y Gobierno para la limpieza en las zonas donde se desarrollarán los Festivales Futboleros.

Sobre la estrategia para visitantes internacionales, Castillo Cruz señaló que el Gobierno capitalino analiza ampliar la señalización visual con el objetivo de facilitar la separación de residuos sólidos entre los turistas extranjeros.

“La Ciudad de México quiere mostrarse como una ciudad sustentable. Hay retos, sin duda, pero la gestión de residuos hoy va por mucho mejor camino que hace 10 o 15 años”, afirmó el director de la AGIR.