Marchas y bloqueos en CDMX HOY 29 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de jubilados de la CFE, en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Bloqueo de integrantes de la CNTE en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 29 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 29 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y dos citas.

Concentraciones

Colectivo: Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad: En Álvaro Obregón, Lugar 1: Órgano de Administración Judicial (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn) y Lugar 2: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa (Anillo Periférico No. 1950, Col. Los Alpes), desde las 08:00...

Colectivo: Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana: En Coyoacán, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud), desde las 09:00...

Colectivo: Colectivos Feministas: En Iztapalapa, Macroplaza Iztapalapa (Aldama y Ayuntamiento, Col. San Lucas), desde las 10:00...

Colectivo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), desde las 10:30...

Colectivo: Frente de la Juventud Comunista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia: En Tlalpan, Escuela Nacional de Antropología e Historia (Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela), desde las 12:00...

Colectivo: Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna: En Coyoacán, Estadio Olímpico Universitario (Bajo Puente) (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), desde las 12:00...

Colectivo: Colectiva “Justicia para Vero Soto”: En Tlalpan, Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (Calz. México Xochimilco y Viaducto Tlalpan, Col. San Lorenzo Huipulco), desde las 12:00...

Colectivo: Colectiva “Te Creo No Estás Sola”: En Iztapalapa, Unidad de Gestión Judicial No. 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 13:00...

Colectivo: Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 14:00...

Colectivo: Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: En Coyoacán, Instituto de Educación Media Superior, Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón” (Calz. de Tlalpan No. 3463, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa), desde las 14:00...

Colectivo: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”: En Cuauhtémoc, Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico), desde las 16:00...

Colectivo: Feministas Radicales de la Periferia Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Estación “Revolución” de la Línea 2 del Metro (Av. México Tenochtitlán y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera), desde las 17:00...

Colectivo: Colectivo del Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache”: En Coyoacán, Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), desde las 19:30...

Citas Agendadas

Colectivo: Vecinos de la Colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, Alcaldía Iztapalapa: En Iztapalapa, Sede de la Alcaldía Iztapalapa (Aldama No. 63, Col. San Lucas), desde las 10:00...

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