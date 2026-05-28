Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 28 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Integrantes de la CNTE bloqueando el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, el pasado 27 de mayo

Este jueves 28 de mayo la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo realizado en Paseo de la Reforma en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 28 de mayo

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 28 de mayo, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Gremio de boleteros de la Lotería Nacional: desde la Lotería Nacional Av. Paseo de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc en dirección a Palacio Nacional, desde las 11:00

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XXII: en la Estela de Luz Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Frente nacional por la familia: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:00

Centro de justicia para la paz y el desarrollo A.C: en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc , desde las 09:30

Sindicato nacional independiente de trabajadores del INBA: en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las Flores Reacomodo, Alcaldía Álvaro Obregón , desde las 10:00

Vecinas y vecinos del municipio de Ecatepec, Estado de México: en la Estación “Pino Suárez”, líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 28 de mayo, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT