Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 28 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 28 de mayo la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 28 de mayo
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 28 de mayo, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Gremio de boleteros de la Lotería Nacional: desde la Lotería Nacional Av. Paseo de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc en dirección a Palacio Nacional, desde las 11:00
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XXII: en la Estela de Luz Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, desde las 10:00
- Frente nacional por la familia: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Centro de justicia para la paz y el desarrollo A.C: en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:30
- Sindicato nacional independiente de trabajadores del INBA: en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las Flores Reacomodo, Alcaldía Álvaro Obregón, desde las 10:00
- Vecinas y vecinos del municipio de Ecatepec, Estado de México: en la Estación “Pino Suárez”, líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 11:00
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LMCT