¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 28 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 28 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

  • “Línea 2 dirección Cuatro Caminos está a reventar”
  • “Manden más trenes dirección Cuatro caminos para la línea 2″
  • “Ya no se puede subir en la línea 2″

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea b, se detiene el tren en cada estación dirección Buenavista”
  • “Están ocasionando que los andenes se llenen en la línea b Por estar haciendo base en cada estación”
  • “La LB dirección Buenavista ya empezó a hacer base”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 8: avance lento en algunas estaciones
  • Línea 1: trenes detenidos por algunos minutos en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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