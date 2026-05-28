Metro CDMX HOY 28 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 28 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:
- “Línea 2 dirección Cuatro Caminos está a reventar”
- “Manden más trenes dirección Cuatro caminos para la línea 2″
- “Ya no se puede subir en la línea 2″
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea b, se detiene el tren en cada estación dirección Buenavista”
- “Están ocasionando que los andenes se llenen en la línea b Por estar haciendo base en cada estación”
- “La LB dirección Buenavista ya empezó a hacer base”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 8: avance lento en algunas estaciones
- Línea 1: trenes detenidos por algunos minutos en algunas estaciones
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT