Metro CDMX HOY 28 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 28 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, A y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio y regular el ingreso a los andenes. Sigue las indicaciones.



Consulta… pic.twitter.com/eRNas5b9oA — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes:

“Línea 2 dirección Cuatro Caminos está a reventar”

“Manden más trenes dirección Cuatro caminos para la línea 2″

“Ya no se puede subir en la línea 2″

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea b, se detiene el tren en cada estación dirección Buenavista”

“Están ocasionando que los andenes se llenen en la línea b Por estar haciendo base en cada estación”

“La LB dirección Buenavista ya empezó a hacer base”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 8: avance lento en algunas estaciones

Línea 1: trenes detenidos por algunos minutos en algunas estaciones

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay servicio de ascenso ni descenso.



Asímismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada,… pic.twitter.com/gqJCFrOwbN — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026

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LMCT