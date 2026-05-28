Refuerzan vigilancia en el Centro con nueva unidad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó a los 686 elementos que integrarán la nueva Unidad de Protección Ciudadana (UPC) que estará a cargo de la vigilancia y atención ciudadana en el Centro Histórico bajo un esquema de mando único, que forma parte del plan de seguridad.

La mandataria capitalina explicó que este nuevo cuerpo se creó a partir de la fusión de los sectores Centro y Alameda, lo cual, precisó, permitirá garantizar una mayor coordinación, agilidad, eficacia y protección de la zona.

“Este Mando Único consolida, entonces, una sola estrategia de seguridad para la ciudad en el Centro Histórico, evita riesgos de duplicidad o de vacíos de responsabilidad en ciertas zonas, en ciertas calles y se garantiza respuesta inmediata ante la problemática de inseguridad que existiese aquí en el Centro Histórico”, mencionó.

TE RECOMENDAMOS: Hay cinco reportes activos en la ciudad Detectan caso de gusano barrenador en CDMX

El Dato: Como parte del programa de seguridad en el Centro Histórico, el Gobierno local instaló más de siete mil luminarias en la zona para brindar mayor seguridad a las personas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los 686 elementos de la UPC portarán una chamarra para ser identificados por la ciudadanía de manera rápida.

Además, la unidad contará con 45 patrullas nuevas y tendrá el apoyo de siete mil cámaras de videovigilancia.

Brugada Molina destacó además que gracias a las acciones de seguridad implementadas durante más de un año de mandato, los delitos de alto impacto en el Centro Histórico, como robos, lesiones y homicidios, disminuyeron al pasar de 3.5 ilícitos diarios en 2018, a menos de uno durante 2025.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar y profundizar estos resultados, recordemos que cuidar el Centro Histórico es cuidar un espacio sagrado para la nación.

“Este nuevo mando policial que el día de hoy damos a conocer y esta fuerza operativa tiene que verse y tiene que sentirse en el Centro Histórico, tiene que impactar en la población y tiene que ayudarnos a reducir delitos. Ése es el objetivo”, expresó la Jefa de Gobierno.

5 kilómetros cuadrados serán vigilados

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el inspector jefe Juan Luis Amaro López fue designado como director de la Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico.

Precisó que las labores de vigilancia, patrullaje y proximidad de la UPC serán organizadas por un mando operativo para mejorar la supervisión del territorio.

Así, la supervisión está delimitada por las arterias Eje 1 Norte, Avenida Circunvalación, Fray Servando, Izazaga y Arcos de Belén, Bucareli, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo y Eje Central.