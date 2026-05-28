Presume Milpa Alta esterilización a perros y gatos... que no existen

UN PAR de mujeres carga a su mascota durante el Peluditos Fest de San Antonio Tecómitl, el 28 de julio de 2025.

El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, afirmó ante diputados capitalinos que su administración esterilizó en un año a dos mil 435 perros y gatos para atender el problema de animales en situación de calle, pero datos de la demarcación indican que se ocupó de menos de 50 por ciento de esa cifra.

En su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, el martes, el funcionario destacó que en los últimos meses su Gobierno llevó a cabo 14 eventos para castrar a animales machos y hembras, como parte de una política ambiental.

El Dato: Una encuesta del GCE, de 2014, reveló que tres de cada cuatro personas en México consideran que la población no está sensibilizada con el cuidado animal.

“En la agenda del bienestar animal, este Gobierno ha promovido su atención y cuidado, así como difundir la tutela responsable. Mediante la acción Peluditos Fest se han llevado a cabo 14 jornadas en diferentes poblados con dos mil 435 esterilizaciones”, aseveró Rivero Villaseñor.

En contraste, documentos entregados vía transparencia por la alcaldía Milpa Alta a La Razón muestran que el año pasado la demarcación organizó 18 jornadas del programa Peluditos Fest, en las que personal veterinario llevó a cabo 988 castraciones.

Tras comparecer, este diario cuestionó al alcalde de Milpa Alta sobre por qué hay un desfase de las atenciones entre los datos presentados al Congreso capitalino y el reporte de su demarcación, a lo que el morenista respondió que los procedimientos reportados son de la Clínica Veterinaria Milpa Alta y no del Peluditos Fest.

“Lo que pasa es que ésa es una por parte de esterilizaciones que se han hecho en general. Tenemos algunas que se están realizando en convenio con fundaciones, que son las que nos ayudan también con materiales y con costeo de médicos.

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“Ésas estamos reportándolas de manera aparte de lo que se ha hecho con fundaciones y lo que ha hecho la alcaldía. En la clínica se han hecho ésas”, afirmó el edil.

La respuesta anterior no coincide con lo reportado en el oficio JUDS/077/2026, de Milpa Alta, que detalla que en los Peluditos Fest de 2025 sólo castró a 988 animales: 420 perros y 568 gatos.

Esto significa que el programa Peluditos Fest, ejecutado por el Gobierno de Rivero Villaseñor, esterilizó a 59.43 por ciento menos animales de los reportados en el informe anual del edil.

El programa impulsado por la demarcación busca hacer frente al gran número de perros y gatos que hay en las calles de la ciudad y, principalmente, en Milpa Alta.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país hay más de 21 millones de animales en situación de calle, lo que posiciona al país en la primera posición en Latinoamérica con más ejemplares en esta situación.

Si bien en la Ciudad de México existe la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y la Constitución local los reconoce como seres con derechos, no hay un censo para determinar cuántos canes y mininos hay en las aceras, aunque hay estimaciones de que serían 1.2 millones.

A pesar de que el alcalde insistió en que su gestión sí atendió a animales en materia de esterilizaciones, este periódico comprobó que esos apoyos también registraron una caída de 57.6 por ciento en la Clínica Veterinaria Milpa Alta, entre 2025 y 2026.

Ejemplo de lo anterior es que en enero y febrero de 2025, durante los primeros cinco meses de la gestión de Rivero Villaseñor, la Clínica Veterinaria Milpa Alta reportó 316 esterilizaciones, sin embargo, para enero y febrero de 2026, la cifra de esterilizaciones en este centro de salud fue de sólo 134 procedimientos, a pesar de que la operación de la clínica y las campañas de difusión para esterilizar sí son competencia de la alcaldía.

Las cifras del Peluditos Fest también reportaron una caída de hasta 67.69 por ciento, ya que pasaron de 65 esterilizaciones durante el primer evento en febrero de 2025, a únicamente 21 en el de febrero del presente año.

Semejante situación contrasta con las campañas de esterilización de otras alcaldías como Azcapotzalco, donde hay un alza sostenida en las esterilizaciones llevadas a cabo entre 2022 y 2025, esto al pasar de 29 a mil 408 procedimientos.

En el caso de otros puntos como Tlalpan, también se registró un aumento en las castraciones hechas entre los años 2024 y 2025, ya que hubo un incremento de 28.04 por ciento.

Salud animal ı Foto: Especial

El Tip: La ciudadanía puede denunciar el maltrato a perros al 55-5208-9898, de la Brigada de Vigilancia Animal.

SIN EQUIPO. De acuerdo con el oficio JUDS/079/2026, emitido el 18 de febrero del presente año, la alcaldía Milpa Alta solamente contaba con una ambulancia para brindar atención médica a animales localizados en sus 12 pueblos originarios.

Este diario preguntó al alcalde Rivero Villaseñor si la única unidad operativa en su administración es capaz de cubrir la demanda de la demarcación, a lo cual respondió que sí, debido a que no hay saturación de emergencias.

“De hecho hay alcaldías que no tienen ni siquiera ambulancia para el rescate animal. Casi no nos llegan ese tipo de urgencias, no tenemos una saturación de ese tipo”, afirmó el gobernante.

En ese sentido, el diputado local del PAN e integrante de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Federico Chávez Semerena, afirmó a este diario que, desde su óptica, sí debería de haber un mínimo de ambulancias para la atención de seres sintientes.

De acuerdo con el legislador, la demarcación gobernada por Morena tendría que contar con al menos una docena de unidades de emergencias animal.

“Si a mí me preguntas, yo propondría un mínimo de 12 ambulancias para atención porque hoy día te das cuenta, hay un fenómeno en la ciudad donde cada vez tenemos menos niños y tenemos más animales de compañía, entonces es como atender a los hijos de la casa” afirmó el diputado panista.