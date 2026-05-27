Detectan primer caso de miasis humana por gusano barrenador en CDMX.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer la detección del primer caso de miasis por gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en humanos en la Ciudad de México.

Este caso se reportó en la semana 19 del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que tiene la fecha de corte al 22 de mayo.

Según el Senasica, la Ciudad de México ya acumula 5 casos activos de gusano barrenador del ganado, de los cuales uno es en humano.

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Hasta el momento, la Ciudad de México no ha reportado ninguna defunción por miasis humana por gusano barrenador.

Algunos casos activos que se han reportado en la capital de país tuvieron como víctima a animales de compañía.

Las alcaldías que se han visto afectadas por la llegada de la larva son Tlalpan y Xochimilco, las cuales acumulas 4 de los 5 casos activos.

Hasta el momento, la Ciudad de México no ha reportado ninguna defunción por miasis humana por gusano barrenador. ı Foto: Especial.

¿Dónde se encuentra la CDMX en cuanto al gusano barrenador?

Estos casos se podrían deber a que la Ciudad de México se ubicó en una zona que se encuentra actualmente de “amortiguamiento” por el gusano barrenador. Es decir, se encuentra entre una zona libre y una afectada.

Las moscas estériles para combatir el avance de los contagios, solo se han dispersado en el norte del país, debido a su importancia y cercanía con la frontera con Estados Unidos.

La zona más afectada de México se encuentra al sur del país, cuya región ha aumentado la miasis por gusano barrenador.

Hay 5 casos activos de gusano barrenador del ganado en la CDMX ı Foto: Especial.

¿Qué animales son los más afectados y cuantos casos activos hay?

Los animales más afectados por la larva son los bovinos y los caninos, cuya cercanía con los humanos los coloca en un sitio de riesgo. Le siguen los cerdos y el equino.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el país acumula 26 mil 350 casos acumulados en más de 25 estados de noviembre de 2024 a la fecha.

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JVR