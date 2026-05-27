Gaby Osorio presenta avances de Tlalpan ante el Congreso de CDMX.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, compareció este miércoles ante el Congreso de la Ciudad de México para presentar los resultados de un año y ocho meses de gobierno que, afirmó, han transformado la demarcación bajo el modelo “Nuestra Casa se Transforma”, basado en cercanía territorial, atención permanente y operación institucional “24/7”.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Administración Pública Local; y Gobierno y Políticas Públicas, Osorio sostuvo que su administración llega “con datos y acciones” sobre la transformación de la alcaldía más grande de la capital.

“Hoy venimos a hablar con datos y acciones de la transformación que está viviendo la alcaldía más grande de la Ciudad de México”, expresó la alcaldesa, quien además señaló que prácticas toleradas anteriormente en áreas como desarrollo urbano, pipas y verificaciones hoy enfrentan controles y denuncias.

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Tlalpan: la alcaldía con mayor reducción de delitos

En materia de seguridad, Gaby Osorio informó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina con corte al 17 de mayo, Tlalpan registra una reducción de 23.44 por ciento en delitos, posicionándose como la alcaldía con mayor disminución de incidencia delictiva entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

La alcaldesa explicó que la demarcación pasó de contar con seis patrullas operativas heredadas por la anterior administración a 53 unidades desplegadas en distintos sectores, además de implementar veladas nocturnas, territorialización policial, recorridos casa por casa y gabinetes de seguridad itinerantes.

“No son cuentas alegres y no es de que me eche la hamaca. Esto significa que hay una tendencia positiva, pero no vamos a estar tranquilas hasta que cualquier persona de Tlalpan diga: me siento segura cuando salgo a la calle”, afirmó.

Osorio añadió que el modelo de Alcaldía Nocturna permitió ampliar servicios públicos durante la noche, entre ellos la operación de pipas de agua, con más de 80 viajes diarios y beneficio mensual para más de mil 600 familias.

Tlalpan se gobierna 24/7: con territorio, cercanía y resultados. 🌲



Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, nuestra alcaldesa Gabriela Osorio presentó los avances de un modelo de gobierno que atiende de día y de noche, fortalece la seguridad, previene… pic.twitter.com/d6dGI6jGOe — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) May 27, 2026

Agua, calles y servicios: gobierno en el territorio

En atención hídrica, destacó que mediante el programa “Tlalpando Fugas” las reparaciones pasaron de 2 mil 114 a 5 mil 418, mientras que los reportes por falta de agua disminuyeron 49 por ciento entre 2025 y 2026.

También detalló acciones preventivas ante la temporada de lluvias, entre ellas el desazolve de 198 kilómetros de drenaje, el retiro de basura en puntos de riesgo como Huipulco y la creación del programa “Desazolvatón” con una inversión de 11 millones de pesos, además de un contrato para ampliar el número de camiones hidroneumáticos y reforzar la atención de emergencias.

En infraestructura urbana, informó que durante mayo de 2026 se atendieron 15 mil 231 baches, cifra que representa 62.5 por ciento más que el año anterior. Añadió que el programa Territoriales 24/7 mantiene desplegadas más de 250 personas y 40 cuadrillas en distintas zonas de la alcaldía.

ESTÁ TRANSFORMACIÓN NADIE LA DETIENE 🇲🇽❤️

Hoy acudí al @Congreso_CdMex para compartir los avances y resultados de este gobierno cercano, honesto y de territorio que construimos junto al pueblo de Tlalpan.



Gracias a las diputadas y diputados por el diálogo, y sobre todo gracias a… pic.twitter.com/aEHBO38pnC — Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) May 28, 2026

Medio ambiente y bienestar: nuevos estándares

La alcaldesa destacó la creación de un modelo de vigilancia ambiental que pasó de tres a 40 elementos operativos dedicados a la protección del suelo de conservación, además del aseguramiento de 15 aserraderos clandestinos, madera ilegal y vehículos relacionados con tala irregular.

“Fuimos reconocidos por la PROFEPA a nivel nacional como municipio modelo en protección ambiental”, expresó.

En bienestar animal, informó que el programa Animalitos Comunitarios alcanzó 10 mil esterilizaciones y anunció una ampliación presupuestal de dos millones de pesos para fortalecer las acciones dirigidas a perros y gatos en situación comunitaria.

Asimismo, destacó que la primera Agencia de Empleo de la alcaldía generó 2 mil 30 vacantes en tres meses de operación.

Comparecencia de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. ı Foto: Cortesía

Proyectos históricos para los pueblos de Tlalpan

Durante su comparecencia, Gaby Osorio presentó los proyectos estratégicos impulsados junto con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada, entre ellos la Línea 4 del Cablebús, la Universidad de los Pueblos Rosario Castellanos, la Utopía del Maíz en Topilejo y una nueva preparatoria para la zona de pueblos.

“Los proyectos aquí mencionados no son cosa menor. El Cablebús, la Utopía, una universidad y una preparatoria. Para quienes trasladarse de sus lugares a una preparatoria o una universidad es hora, hora y media. Estoy hablando de Parres, Topilejo, Xicalco, Magdalena, Ajusco y San Andrés Totoltepec ”, expresó.

La alcaldesa también informó que actualmente la demarcación opera 26 programas sociales, con una inversión de 181 millones de pesos durante este año y seis nuevas acciones sociales próximas a implementarse, además de una bolsa de 19 millones de pesos para atención a pequeños productores de la zona rural de Tlalpan.

En movilidad, indicó que se destinaron 12 millones de pesos para acciones enfocadas en zonas con mayores conflictos viales y escolares, además de un incremento de 42 por ciento en acciones de chatarrización y 34 por ciento más infracciones aplicadas mediante operativos de tránsito.

También destacó la inversión de 21 millones de pesos en unidades habitacionales, la creación de cinco territoriales para fortalecer servicios urbanos y atención ciudadana, así como la rehabilitación de 41 canchas rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Comparecencia de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. ı Foto: Cortesía

Un gobierno que rinde cuentas desde la congruencia

Al cierre de su comparecencia, Gaby Osorio reiteró que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a construcciones irregulares y corrupción en vía pública.

“Construcciones irregulares, no he permitido ninguna. Presentamos 31 denuncias ante la Fiscalía”, afirmó.

La alcaldesa también reivindicó el trabajo territorial y la organización comunitaria como parte de la legitimidad de su gobierno.

“Nuestra alcaldía ha sido la cuna de nuestro movimiento y desde la experiencia de gobernar sus calles se han dibujado también los destinos de nuestra nación”, sostuvo.

“Soy compañera del movimiento, de las bases, que no está del lado de los privilegios. El halago que importa es el de vecinas y vecinos. Un buen gobierno es el que se autocritica y corrige”, agregó.

Durante las intervenciones de diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas, legisladores reconocieron avances en áreas como seguridad, servicios urbanos, recuperación de espacios públicos y atención territorial, además de señalar la necesidad de continuar fortaleciendo acciones frente a los retos que enfrenta la alcaldía en materia de agua, movilidad y servicios.

cehr