Detectan caso de gusano barrenador en CDMX

LOS TRES casos más recientes de miasis en humanos, causada por el gusano barrenador, están en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, reportó la Secretaría de Salud (Ssa) federal.

En su Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 18 del año, con corte al 15 de mayo, la autoridad registró, por primera vez, un hecho de este tipo en la capital, sin precisar la demarcación.

En su informe sobre casos de gusano barrenador, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportó, hasta el 25 de mayo, que hay cinco reportes activos en la ciudad, de los cuales tres están en Tlalpan, uno en Álvaro Obregón y otro en Xochimilco.

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El primer hecho en la capital del país se dio el pasado 26 de abril en un perro en el que el médico veterinario halló miasis en una oreja del animal; es decir, una infestación de larvas de la mosca Cochliomyia hominivora, las cuales se alimentan del tejido de los animales vivos, pero que también llegan a afectar a humanos, como se ha registrado en México.

5 casos activos de gusano barrenador hay en la ciudad

Estos casos son reportados a 15 días de que inicie el Mundial de futbol, cuyo partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Además, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Ssa, Jalisco y Morelos son entidades en las cuales hay registros de miasis en humanos.

De acuerdo con la dependencia, hay 352 hechos acumulados de gusano barrenador en humanos desde 2025 y las entidades con más reportes son Chiapas, con 131, Veracruz con 59, y Yucatán, con 32.