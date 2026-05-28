Hay suspensión… y siguen con obras en El Pedregal

Pese a que el predio ubicado en Boulevard de la Luz 421 tiene sellos de clausura por parte del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la alcaldía Álvaro Obregón por presuntas infracciones al Reglamento de Construcciones, vecinos reportan que siguen las obras. Ayer, personal colocó nuevas calcomanías, pero no en la puerta del lugar.

En un recorrido por el sitio, La Razón escuchó sonidos de martillos. Habitantes de la colonia Jardines del Pedregal mencionaron que los trabajos dentro del lugar persisten, pero aclararon que no hay maquinaria pesada.

El Dato: La Razón documentó en abril de 2025 que en dicha vialidad había varios predios con sellos de clausura y que algunos, pese a ello, continuaban los trabajos de construcción.

“Yo paseo aquí en el camellón a los perros y he visto que entran y salen personas, pero eso sí no ha entrado maquinaria, quién sabe qué harán allá adentro, pero ya tienen rato”, dijo Pablo, un paseador de perros de la zona.

TE RECOMENDAMOS: Protección Ciudadana Refuerzan vigilancia en el Centro con nueva unidad

De acuerdo con la plataforma cartográfica de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana el inmueble localizado en la colonia Jardines del Pedregal cuenta con una superficie de mil 153 metros cuadrados y tiene una zonificación de uso de suelo habitacional, con un máximo permitido de dos niveles, 70 por ciento de área libre y autorización para únicamente una vivienda.

Los sellos no obstruyen la llave para entrar y salir del lugar, lo cual sí sucede. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

Por lo menos hasta agosto de 2024, el inmueble parecía ser una casa particular, como se aprecia en fotografías de Google Maps de la época. Además, en 2021 estuvo en venta en una página inmobiliaria por una cantidad de entre 28 y 41 millones de pesos.

La misma publicación mencionaba que este inmueble, ahora parcialmente demolido, contaba con acabados interiores y exteriores “naturales lujo”, entre ellos mármol ónix, madera y un hall de triple altura.

24 denuncias por obras irregulares registra la colonia

También señalaba que tenía ocho espacios de estacionamiento, tres recámaras con baño completo y vestidor, family room, cinco baños, cuarto de lavado, cocina de granito con desayunador y alacena, salón de usos múltiples con terraza, un departamento independiente conectado vía un puente y un cuarto para motos que funcionaba como bodega.

De acuerdo con vecinos y trabajadores de la zona, en un inicio, los sellos de clausura colocados por el Invea de la alcaldía estaban pegados horizontalmente y recientemente fueron colocados verticalmente, lo que permite que las puertas de acceso sean abiertas y cerradas sin dejar rastro de un quebrantamiento de sellos, delito penado con seis a 12 años de prisión.

“Ahorita sí veo que están paraditos, pero los sellos estaban acostados con las puertas pegadas, quién sabe quién vino a ponerlos así”, comentó Lola, quien trabaja en una de las casas de la zona.

Ayer, personal del Invea de Álvaro Obregón regresó al inmueble, colocó sellos de clausura más grandes, pero lo hizo sobre las paredes y no en la puerta de acceso. Al ser cuestionados por este diario sobre ello, se limitaron a responder: “eso no lo podemos decir, debes consultarlo con la alcaldía”.

Se escuchaban martillazos ayer y vecinos denuncian obras dentro. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

mil 153 Metros cuadrados es la superficie del predio

Además, este diario observó que las calcomanías que estaban ya pegadas en las paredes, así como las que el personal del Invea colocó, no tenían número de folio ni el número de expediente.

Hasta el cierre de esta edición, la alcaldía Álvaro Obregón no había respondido a este periódico sobre cuáles fueron los motivos por los que clausuró la obra ni por qué los sellos no fueron colocados en la puerta del inmueble para impedir el acceso.

A los 15 minutos de la llegada de funcionarios del Invea, un hombre joven con sudadera negra y gorra salió del predio y aseguró que sólo él estaba en el predio. Los trabajadores le solicitaron una identificación oficial, pero respondió que no la portaba y tampoco contaba con una fotografía de ésta. También dijo ser mayor de edad.

Posteriormente, el personal le solicitó escribir su nombre en un documento en el que se dejó constancia de que una persona salió del inmueble.

Más tarde, la persona que se encontraba en el edificio solicitó al personal del Invea un número telefónico de contacto; sin embargo, éste se negó a proporcionarlo y señaló que no puede entregar ese dato.

A pesar de que continúan los indicios de trabajos de construcción, vecinos de la zona señalaron que la alcaldía Álvaro Obregón está al tanto y que, en su opinión, eventualmente clausurará de forma definitiva los trabajos.

Algunos colonos también señalaron que el predio ha pasado por diferentes etapas de construcción y obra. De acuerdo con uno de ellos, hasta hace un año buscaban colocar un tercer piso, pero sólo alcanzaron a instalar la estructura metálica antes de que la obra fuera detenida, debido a que únicamente están permitidos dos niveles. Actualmente esa estructura ya no está.

“Antes aquí yo veía una estructura de metal y en un punto quisieron colocar como un segundo piso y eso no se puede, y los clausuraron. Ahorita no creo que estén construyendo, pero a veces paso y se escuchan unos martillazos.

“Aunque no creo que hagan mucho porque saben que no van a poder hacer nada; la delegación está muy dura con todo esto. Si se fija, por aquí hay muchísimos cerrados”, relató José Luis, vecino de la colonia que suele pasear a sus perros y pasa frente al predio clausurado de Boulevard de la Luz 421.