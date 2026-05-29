Reclaman la falta de apoyos de Fondeso a mujeres trans

EL COLECTIVO Justicia Histórica Trans señaló que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) incurrió en presuntas irregularidades contra 45 mujeres trans, la mayoría adulta mayor, durante el proceso para la entrega de apoyos del programa capital semilla IKAL, pues ninguna resultó beneficiaria.

La directora del Colectivo Justicia Histórica Trans, Alin Rincón, afirmó a La Razón que presentó una queja formalmente ante la Contraloría capitalina, ya que personal de la dependencia perdió los documentos de las solicitantes, que previamente requirió de manera digitalizada.

“La licenciada María Ramos Reséndiz, en su momento, nos solicitó documentos digitales y nos pidió compartirlos en Google Drive. Eso lo mencionó para que se adelantara un poco el proceso y las compañeras no tuvieran que venir a entregar personalmente su documentación, pero esos documentos los hicieron perdedizos”, expuso la joven.

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El programa capital semilla IKAL otorga un apoyo económico mensual de 25 mil pesos a personas que buscan emprender un negocio, aunque personal del Fondeso prometió al colectivo que habría una sensibilización con algunas de sus integrantes al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad.

“Desde el año anterior hemos estado entregando listados y documentos y, al día de hoy, ya salieron los resultados del programa y nos comentaron que no quedó ninguna compañera”, dijo Alin Rincón.

De acuerdo con la activista, las pláticas con las autoridades comenzaron en noviembre pasado e incluso, culminaron en algunos acuerdos generales, aunque a mayo de 2026, integrantes de Justicia Histórica Trans aún reportan omisiones.

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Según lo expuesto por integrantes del colectivo Justicia Histórica Trans, dos integrantes murieron durante los últimos meses sin que ninguna de ellas pudiera acceder al programa capital semilla IKAL.

Debido a esta situación, el colectivo trans, así como otros má, solicitó la presencia inmediata de Daniela Cordero Arenas, actual titular del Fondeso, aunque personal de la dependencia no garantizó la presencia de ésta.

“La gente del Fondeso nos prometió un apoyo mensual de 25 mil pesos, pero como hubo muchas solicitudes, a nosotras las chicas trans no nos tomaron en cuenta. Nos discriminaron, nos traen vuelta, y vuelta y no dan respuesta. Solamente queremos poner un micronegocio.

“Ellos nos dijeron que no nos preocupáramos, yo entregué documentación dos veces y a la fecha, nada”, expresó Laura González, quien tiene 72 años y ha enfrentado diversos problemas por ser una mujer trans.