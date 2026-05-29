Hoy No Circula sabatino: estos autos descansan este 30 de mayo 2026 en CDMX y Edomex

Te contamos qué autos descansan este quinto y último sábado de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 30 de mayo de 2026 para vehículos con Holograma 2 en la Ciudad de México y en el Estado de México, desde las 05:00 a las 22:00 horas.

Este quinto sábado y último día de mayo, tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este 30 de mayo de 2026. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este 30 de mayo?

Este sábado 30 de mayo, están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 1

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre que los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado. No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Con el fin de controlar la emisión de contaminantes, el Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

No obstante, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de que se active una Contingencia Ambiental, las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del programa.

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cehr