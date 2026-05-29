Clara Brugada destaca Mundial Social de Sheinbaum y rehabilitación de 500 canchas en CDMX, rumbo a Copa

Clara Brugada celebró iniciativas para acercar el fútbol a las niñas y mujeres en el marco del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró las iniciativas del Gobierno federal para acercar el fútbol a niñas, mujeres y jóvenes en el marco del Mundial 2026, y enfatizó que, en la capital mexicana, se han rehabilitado espacios para practicar este deporte.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, Brugada Molina se refirió a las jóvenes ganadoras de la dinámica de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a los partidos del Mundial y señaló que esta convocatoria refleja una nueva etapa para las mujeres en México.

Estamos viviendo momentos históricos en nuestro país. Tenemos a una mujer presidenta y durante 200 años de República no habíamos tenido una Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX



Brianna Ameli Medina Cortés, ganadora del boleto con sede en la Ciudad de México; la acompañan la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Captura de video

La mandataria capitalina destacó que este tipo de iniciativas ayudan a transformar las ideas tradicionales que durante décadas limitaron la participación femenina en distintos ámbitos, incluido el deporte.

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Desde siglos nos dijeron que había trabajos para hombres y trabajos para mujeres, juegos para hombres y juegos para mujeres, deportes femeninos y deportes masculinos. Hoy se están rompiendo esos estereotipos Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX



Brugada enfatiza acciones de “mundial social” en CDMX y el país

Clara Brugada aseguró que el gobierno capitalino impulsa un “mundial social”, concepto promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que la población pueda vivir la experiencia mundialista más allá de los estadios.

☝🏼 Hoy, en la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la presidenta, @Claudiashein, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, habló sobre la visión del Mundial Social, con acciones como la rehabilitación de más de 500 canchas de futbol, 18 festivales futboleros y más de 2 mil obras en… pic.twitter.com/chrFjCA4iQ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 29, 2026

Sabemos que las grandes mayorías no van a poder entrar a los estadios y hemos estado impulsando desde la Ciudad de México un conjunto de acciones que nos ayudan a transformar ese Mundial Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX



Como parte de las acciones realizadas rumbo a la justa mundialista, la jefa de Gobierno informó que se rehabilitaron más de 500 canchas de futbol en la capital del país, de las cuales 316 fueron intervenidas por el Gobierno de la Ciudad de México y el resto por las alcaldías.

🏟️ Miles de personas se reunirán para hacer historia con “La Ola” más grande del mundo. ⚽✨



🗓️ Este 31 de mayo, participa en esta gran fiesta rumbo al #Mundial2026 y forma parte de un Récord Guinness en la #CapitalDeLaTransformación. 🙌🏼 pic.twitter.com/oL6OMkDWoZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 23, 2026

Además, señaló que se desarrollarán 18 festivales futboleros en distintos puntos de la capital, donde se instalarán pantallas y se realizarán actividades culturales y deportivas para que la población pueda disfrutar de los partidos.

Brugada también invitó a la ciudadanía a participar en la “Gran Ola Mundialista”, evento que se realizará el próximo 6 de junio sobre Paseo de la Reforma con el objetivo de romper un Récord Guinness.

Vamos a romper el Récord Guinness con esta ola que no es cualquier ola; significa juntar a decenas de miles de personas en Paseo de la Reforma y mostrar la identidad de la ciudad Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX



Asimismo, adelantó que tanto ella como la presidenta Claudia Sheinbaum encabezarán las actividades de inauguración del Mundial en el Zócalo capitalino, el cual, aseguró, será “el más grande del mundo”.

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