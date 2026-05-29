La Presidenta garantiza seguridad en el Mundial

El Gobierno aseguró que las autoridades federales, estatales y municipales ya trabajan en coordinación para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de prevenir delitos asociados a eventos masivos, como la trata de personas y el lavado de dinero, al tiempo que llamó a la afición mexicana a disfrutar “con buena vibra”, apoyar a la Selección Mexicana y respetar las reglas de la FIFA.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las fiscalías y corporaciones de seguridad ya cuentan con mecanismos de vigilancia y reacción ante posibles denuncias relacionadas con la trata de personas.

“En el caso de trata, que hubiera algún problema relacionado con este delito, la fiscalía y las fiscalías estatales están muy organizadas para poder detectar o que, si hay alguna denuncia, se pueda actuar en ese caso”, afirmó.

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El Dato: La edición 23 del Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. Participarán 48 selecciones, 16 más que las que participaron en Qatar.

Sheinbaum Pardo detalló que el operativo de seguridad involucra a las tres ciudades sede en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como a distintas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina (Semar) y Defensa Nacional (Defensa).

“Para otros delitos, pues es la vigilancia que se tiene para el Mundial en realidad y la participación de las tres ciudades principales y de los estados de la República”, indicó.

Además, precisó que, en el caso de la capital del país, existe “una sola autoridad”, mientras que en Monterrey y Guadalajara la coordinación recae en los gobiernos estatales y municipales.

“Todo el equipo que está trabajando sobre eso, que es Secretaría de Seguridad, Marina, Defensa, en todo el Operativo ‘Quetzalcóatl’”, sostuvo.

13 días faltan para que inicie la justa deportiva

Cuestionada sobre el mensaje para la afición rumbo al Mundial, la jefa del Ejecutivo pidió apoyar a la Selección Mexicana y mantener un ambiente de celebración pacífica. “Primero, la afición mexicana, pues que nos vaya bien con la selección, desearle todo lo mejor a nuestra selección. Siempre que haya buena vibra”, expresó.

También llamó a disfrutar la justa deportiva sin violencia ni excesos. “La diversión siempre es bienvenida. La alegría es algo hermoso”, dijo.

Ante cuestionamientos sobre posibles sanciones por conductas en los estadios, la Presidenta pidió respetar las normas impuestas. “Hay que seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio y, pues, que sea un buen momento para nuestro país y lo mejor para la selección”, señaló.

La mandataria federal también destacó que la organización de la justa deportiva implica un trabajo permanente entre autoridades locales y federales, para garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes y con capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Señaló que las instituciones de seguridad y procuración de justicia mantienen coordinación con las sedes mundialistas y con las áreas encargadas de protección civil y vigilancia en estadios y espacios públicos.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo insistió en que el Mundial debe convertirse en una oportunidad para mostrar una imagen positiva de México ante millones de visitantes y espectadores en todo el mundo. “Que sea un buen momento para nuestro país”, expresó, al señalar que el encuentro deportivo también representa una vitrina internacional para proyectar hospitalidad, alegría y organización.

La Presidenta cerró el tema con un mensaje dirigido a la afición mexicana, a la que pidió disfrutar de los encuentros con responsabilidad y evitar conductas que puedan derivar en sanciones dentro de los estadios. Reiteró que la mejor manera de apoyar a la Selección Mexicana es mantener un ambiente de celebración y respeto durante toda la competencia.