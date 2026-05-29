Enrique Inzunza se reincorpora al Senado tras breve licencia.

El senador morenista Enrique Inzunza se reincorporó este viernes 29 de mayo a sus actividades legislativas después de la breve licencia a su cargo que pidió el jueves, con lo que no participó en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Así lo confirmó la directora de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo quien, al término de la sesión iniciada el jueves y que se extendió hasta este viernes, informó que recibió la comunicación escrita por la cual se confirma la reincorporación del senador a sus actividades.

El legislador morenista Enrique Inzunza Cázarez, al hablar en tribuna del Senado, en foto de archivo. ı Foto: Especial

“Hago de su conocimiento que recibimos una comunicación suscrita por el legislador Enrique Inzunza Cázarez por la que se informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva en sesión.

Y a las 03:41 minutos de este viernes 29 de mayo, @InzunzaCazarez anuncia que regresa a su escaño.



Su licencia duró sólo 10 horas con 38 minutos. pic.twitter.com/zranKdKYqp — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 29, 2026

En medios nacionales se difundió este documento, en donde Inzunza Cázarez hace de conocimiento de la Mesa Directiva su reincorporación a sus actividades.

“Con fundamento en el artículo 14 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle de mi reincorporación al cargo de senador de la República, a partir del día 29 de mayo del presente año, para los efectos legales conducentes”, se lee en el documento.

Carta de Enrique Inzunza con la que anuncia el regreso a sus actividades legislativas en el Senado. ı Foto: Redes sociales

Con este anuncio, Enrique Inzunza termina la licencia que pidió al cargo, la cual duró poco más de 10 horas, y evitó su presencia en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Durante el mismo, legisladores aprobaron las reformas al Poder Judicial y la nulidad de elecciones por “injerencia extranjera”.

En el Senado, la sesión, que se extendió hasta la madrugada, estuvo marcada por tensiones, enfrentamientos y hasta confrontaciones directas.

Senadores del PAN llevaron playeras con la leyenda "Yo con Rocha" a los morenistas. ı Foto: Cuartoscuro

Los legisladores de Acción Nacional (PAN) chocaron con los de Morena, pues lo acusaron de defender al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por EU de vínculos con el narcotráfico, a la vez que condenan a la gobernadora de Chihuahua por el ingreso de agentes estadounidenses a un operativo en el estado.

Según los panistas, el operativo en Chihuahua, que derivó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, representa que el gobierno panista de Maru Campos combate el crimen, a diferencia de Morena, que, acusaron, protege a “narcogobernadores”.

Los panistas portaron playeras con la leyenda “Yo con Maru”, y llevaron prendas con el texto “Yo con Rocha” para los morenistas, quienes rechazaron portarlas.

Enrique Inunza Cázarez forma parte de la lista de los funcionarios acusados por EU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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