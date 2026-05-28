Senado otorga licencia a Enrique Inzunza para el periodo extraordinario; suplente rinde protesta

Para los días 28 y 29 de mayo

Omar Alejandro López Castro , secretario del Bienestar en el gobierno de Sinaloa, rindió protesta ante el Pleno del Senado, luego de que la Mesa Directiva aceptara la licencia que solicitó el legislador Enrique Inzunza Cázarez este jueves.

El senador de Badiraguato anunció que se separaría del cargo únicamente durante el periodo extraordinario de sesiones, convocado para los días 28 y 29 de mayo de 2026.

La licencia aplica hasta las 15 horas del segundo día, por lo que su suplente tomó de inmediato el escaño.

Inzunza Cázarez explicó a través de redes sociales qué se encuentra en la sede del Senado desde el miércoles, a donde acudió en respuesta a la convocatoria para la sesión extraordinaria.

Sin embargo, ante lo que calificó como una presión mediática, decidió dar un paso al lado.

“Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana”, escribió en redes sociales.

La Mesa Directiva del Senado de la República autorizó el permiso especial que solicitó el legislador Enrique Inzunza Cázarez para ausentarse de los debates en el Congreso de la Unión. De manera inmediata, el secretario Omar Alejandro López Castro asumió el escaño vacío y rindió… pic.twitter.com/D6EnZOPIGL — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2026

Las reglas del Senado indicaban que el legislador por Sinaloa debía estar presente al inicio de la sesión del periodo extraordinario de este 28 de mayo de 2026.

Sin embargo, ningún legislador de Morena u oposición presente en el recinto legislativo lo ha visto. El legislador no se ha presentado a trabajar desde de que fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico el pasado 29 de abril de 2026.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza Cázarez fue señalado de tres cargos criminales principales y diversas imputaciones por su colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa.

Al igual que otros funcionarios, a Inzunza Cázarez se le acusa en Estados Unidos de los siguientes delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Conspirar para importar a los Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso y porte de armas de fuego de alto poder, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en relación con delitos de tráfico de drogas Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Conspirar con otros para poseer este tipo de armamento para fomentar las actividades del cartel

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JVR