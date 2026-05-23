Enrique Inzunza afirma que atenderá citatorio de FGR; ‘no me prevaldré de la inmunidad procesal’, dice

Enrique Inzunza, en el informe de la Unidad Regional Ganadera de Sinaloa, el 20 de abril.

El legislador de Morena, Enrique Inzunza, afirmó que va atender el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las acusaciones que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico.

Además, el legislador indicó: ‘no me prevaldré de la inmunidad procesal’, pues aseguró que no se está escondiendo de las autoridades. Recién fue visto en una reunión con el legislador, Javier Corral. Pero no ha asistido al Congreso de la Unión, desde que se dio a conocer la acusación en su contra el pasado 29 de abril de 2026.

Enrique Inzunza también dijo que él va a encabezar su propia defensa: “seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal“, indicó.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

El senador morenista fue citando a comparecer junto a los 9 ciudadanos mexicanos señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya .

“Entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR en un comunicado.

Enrique Inzunza fue citando a comparecer junto a los 9 ciudadanos mexicanos señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Cabe señalar que al menos 2 exfuncionarios de Sinaloa ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos para deslindar responsabilidades en los próximos días.

Además, el citatorio a Enrique Inzunza ocurrió el mismo día en el que también la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a una entrevista en la FGR por el caso de la muerte de 2 agentes estadounidenses en suelo mexicano.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza Cázarez fue señalado de tres cargos criminales principales y diversas imputaciones por su colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa.

Al igual que otros funcionarios, a Inzunza Cázarez se le acusa de:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Conspirar para importar a los Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso y porte de armas de fuego de alto poder, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en relación con delitos de tráfico de drogas Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Conspirar con otros para poseer este tipo de armamento para fomentar las actividades del cartel

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JVR