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Enrique Inzunza solicita licencia en Senado de la República

Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado de la República, en el contexto de las imputaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez
Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez Foto: X Enrique Inzunza
Por:
Tania Gómez

Enrique Inzunza Cázarez anunció este jueves que solicitará licencia para ausentarse de las sesiones extraordinarias del Senado de la República convocadas para los días 28 y 29 de mayo, y que en su lugar participará su suplente Omar Alejandro López Campos, aunque aclaró que permanecerá en la Ciudad de México siguiendo los trabajos legislativos.

Enrique Inzunza Cázarez informó que se encuentra en la sede del Senado desde el miércoles, a donde acudió en respuesta a la convocatoria para la sesión extraordinaria.

Sin embargo, ante lo que Enrique Inzunza Cázarez calificó como una presión mediática, decidió dar un paso al lado.

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“Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana”, escribió Enrique Inzunza Cázarez en redes sociales.

Enrique Inzunza Cázarez precisó que, pese a la licencia, continuará activo desde fuera del pleno.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, señaló Enrique Inzunza Cázarez.

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FGR

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