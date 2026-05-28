Investigación por agentes de la CIA no va contra Maru Campos, afirma Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que la investigación federal relacionada con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua no tiene como objetivo a la gobernadora Maru Campos, sino aclarar los límites legales de operativos extranjeros en territorio mexicano.

La precisión del funcionario ocurrió en una entrevista con Azucena Uresti, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Campos por el caso de un operativo en campo vinculado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.

García Harfuch afirmó que el punto central del expediente no recae en la militancia partidista ni en el cargo de la mandataria estatal. “No es contra la gobernadora; es una cuestión de lo que se puede hacer o no se puede hacer”, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

🚨Omar García Harfuch (@OHarfuch) habla sobre casos Sinaloa y Chihuahua: esto dice respecto a Rubén Rocha y Maru Campos 👇🏼



➡️ Rechaza que Rubén Rocha Moya haya sido un estorbo: “Si nosotros como Gabinete de Seguridad hubiéramos tenido, perdón el término, un estorbo del gobierno… pic.twitter.com/2Se3HLxCRU — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

Harfuch descarta investigación contra Maru Campos por caso CIA

El funcionario federal relató que recibió a Maru Campos en las oficinas de la SSPC por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum. En ese encuentro, según su versión, la panista le aseguró que no tenía conocimiento sobre la operación en campo de agentes de la CIA en Chihuahua.

Sobre esa reunión, el secretario explicó que ambos coincidieron en que la información disponible debía llegar a la FGR para que esa institución pudiera definir los alcances del caso.

“Los dos acordamos que donde debía conocerse lo que sucedió o no era en la propia fiscalía. En su momento todavía no sabíamos si ella iba o lo haría su fiscal”, dijo.

SSPC insiste en que operativos extranjeros deben apegarse a la Constitución

El funcionario federal rechazó que el expediente tenga un móvil político. De acuerdo con su exposición, la revisión parte de un criterio constitucional sobre las acciones que pueden realizar autoridades extranjeras dentro del país.

Desde esa misma línea, García Harfuch recordó que el Gabinete de Seguridad ha destruido 2 mil 700 narcolaboratorios en México sin participación directa de Estados Unidos. Esa intervención, afirmó, no se ha permitido “porque va en contra de nuestra Constitución”.

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MSL