Fiscalía de CDMX niega imputación contra Maru Campos; aclara notificación de audiencia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que es falsa la información difundida sobre una supuesta imputación en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, derivada de una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

En una tarjeta informativa, la institución informó que, tras la denuncia presentada por el legislador de Morena, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales realizó las diligencias correspondientes y agotó las líneas de investigación relacionadas con el caso.

La dependencia señaló que, como resultado de las investigaciones, se determinó el no ejercicio de la acción penal al concluir que “no existían hechos constitutivos de delito que perseguir”.

Indicó además que dicha resolución fue validada posteriormente por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada conforme a derecho al denunciante.

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua. ı Foto: la mandataria estatal Maru Campos, ayer, durante una entrevista televisiva.

Aclara notificación de audiencia

La FGJCDMX explicó que la audiencia notificada a Maru Campos y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde únicamente a una impugnación promovida por Javier Corral contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Precisó que esa audiencia deriva de una orden judicial relacionada con el trámite de dicha impugnación y “no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal”.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la resolución ministerial emitida en este asunto establece que no existe delito que perseguir por parte de la institución.

Fiscalía CDMX informa pic.twitter.com/UFnykPstDX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

Maru Campos acusa ‘persecución política pura y dura’

A través de un mensaje en video, Campos Galván acusó “un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto”, al señalar que el nuevo citatorio coincide con el requerimiento para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua, en el que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses, quienes posteriormente murieron en un supuesto accidente.

“Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura“, expresó.

La mandataria estatal también recordó que este 26 de mayo la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal de juicio político en su contra con la que, afirmó, Morena busca destituirla.

“Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal y, ahora, intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr