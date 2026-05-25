Maru Campos atenderá citatorio de la FGR; acusa ‘muchas incongruencias’

La gobernadora María Eugenia Campos Galván, afirmó que “atenderá” el citatorio que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por la presunta intervención de agentes estadunidenses durante un operativo en la sierra de Chihuahua, el pasado 18 de abril.

Al salir de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, la mandataria señaló que el documento presenta “muchas incongruencias“ y consideró que está “mal hecho”. No obstante, aseguró que acudirá al llamado de la FGR, este miércoles 27 de mayo.

Campos Galván sostuvo que continuará con sus funciones al frente del gobierno de Chihuahua, y se limitó a señalar que, ante las irregularidades del citatorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé sanciones cuando no se respeta la investidura de funcionarios públicos, aunque evitó profundizar en ese punto.

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“No puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mi hablarlo y porque estamos en las investigaciones”, declaró este lunes a la prensa.

#Entérate🔴⚖️ Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señala que citatorio de la FGR "está mal hecho"; asegura que lo "atenderá"



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Maru Campos evita confirmar si comparecerá personalmente

Posteriormente, Maru Campos evitó confirmar si acudirá personalmente a declarar, al señalar que aún analiza “jurídicamente” el citatorio que le fue entregado.

“He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es que tenemos que cuidar el debido proceso, el Gobierno Federal tiene que cuidar el debido proceso”, declaró.

‘Son procedimientos, no hay imputación’: Sheinbaum

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la gobernadora fue llamada a “una entrevista” como parte de la investigación relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, en el que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses, quienes posteriormente murieron en un supuesto accidente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que Maru Campos no fue citada en calidad de imputada, y recordó que su comparecencia ocurre en paralelo a las indagatorias que realiza la FGR sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios de esa entidad por presuntos vínculos con el narcotráfico, quienes también fueron llamados a declarar.

“Es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía. Por eso yo dije, ‘bueno, son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas’”, precisó.

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cehr