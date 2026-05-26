Cámara de Diputados recibe solicitud de juicio político contra Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Al fondo, el Pleno de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

En conferencia de prensa, precisó que el documento fue entregado a las 9:51 horas de este 26 de mayo y que ahora deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

“Me acaban de pasar hace unos minutos el documento. Sí, dice: ‘recibí 26 de mayo a las 09:51’. Es esta solicitud de escrito inicial de juicio político“, señaló, y explicó que aún deberá ser ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados en un plazo de tres días.

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“En términos procedimentales. una vez que se presenta el juicio se necesita ratificar el documento. Se presentó hoy, tendría que ser el 29 [de mayo]”, indicó.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el 26 de mayo de 2026. ı Foto: Cámara de Diputados

López Rabadán detalló que, en caso de que se ratifique el escrito, se turnará a la Subcomisión de Examen Previo, encargada de analizar la procedencia del juicio político en un plazo no mayor a treinta días hábiles, según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La presidenta de la Cámara de Diputados precisó que diputados locales de Chihuahua presentaron la solicitud de juicio político.

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En total, 11 de 12 diputados que Morena tiene en el congreso local acudieron a presentar la solicitud de juicio político, encabezados por Edín Cuauhtémoc Estrada, coordinador de esa bancada, Daniel Avitia Arellanes, María Antonieta Pérez, Pedro Torres, Magdalena Rentería, entre otros.

En la solicitud presentada por los diputados morenistas, subrayaron que acudieron a “formular denuncia de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos”.

La mandataria de Chihuahua fue citada a declarar en calidad de testigo por la presencia de agentes estadunidenses en el operativo que supuestamente participaron agentes estadoundienses.

Maru Campos fue notificada oficialmente el 23 de mayo para comparecer el próximo miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana en la sede de la FGR en Ciudad Juárez.

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cehr