Semarnat instala Grupo Sectorial de Información Ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) instaló el primer Grupo Sectorial de Información Ambiental (GSIA), un mecanismo que reunirá a entidades y organismos del ramo para coordinar datos estadísticos y geográficos sobre biodiversidad, agua, territorio y política ambiental.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, encabezó la primera sesión del grupo en la sede de la dependencia, donde se presentó la Estrategia Sectorial de Información Ambiental (ESIA) 2026-2030, documento que marcará la ruta de trabajo para ordenar, actualizar y compartir información pública del sector.

Bárcena planteó que el nuevo esquema busca mejorar la planeación territorial, el acceso ciudadano a datos ambientales y la toma de decisiones públicas. “La instalación de este Grupo Sectorial de Información Ambiental representa un paso decisivo hacia una nueva manera de construir, coordinar y aprovechar la información ambiental en México”, afirmó.

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De acuerdo con la dependencia, la estrategia prevé integrar inventarios de información ambiental, revisar el marco normativo, mejorar la comunicación entre sistemas institucionales y ampliar la difusión de los productos estadísticos y geográficos que elaboran las áreas del sector.

Hoy, en @SEMARNAT_mx, instalamos el Grupo Sectorial de Información Ambiental y tuvimos su primera sesión. Un paso decisivo hacia una nueva manera de construir, coordinar y aprovechar la información ambiental en 🇲🇽. ¡Lo que no se mide, no cuenta! ¡Lo que no se conoce, no se cuida! pic.twitter.com/HHhNsyrpZc — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) May 26, 2026

“Muchas veces no tenemos cómo demostrar el valor de la biodiversidad, de la fauna o de la flora silvestre, por eso es tan importante medir, juntos y temprano, para proteger el patrimonio natural de México”, señaló la secretaria durante la sesión.

El grupo también revisará reglas de operación, habilitará un sitio colaborativo y recibirá observaciones de distintas unidades responsables sobre la estrategia planteada para este periodo. La siguiente reunión sectorial quedó prevista de manera tentativa para septiembre de este año.

Como parte de este arranque participaron Rolando Ocampo Alcántar, director de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Rodolfo Orozco Gálvez, director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y César Rodríguez Ortega, director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental de la Semarnat.

Con este primer encuentro, la Semarnat abrió un proceso institucional para homologar criterios y facilitar el intercambio de información ambiental entre dependencias del sector durante los próximos cuatro años.

📌Hoy se llevó a cabo la Primera Sesión del Grupo Sectorial de Información Ambiental, un espacio histórico de coordinación encabezado por la secretaria @aliciabarcena para fortalecer la generación, integración, intercambio y aprovechamiento de la información ambiental en 🇲🇽.



🤝… pic.twitter.com/0nr9pQwKdp — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 26, 2026

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LMCT