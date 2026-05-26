Carlos Slim ve en la baja producción de Pemex uno de los principales retos de México.

La caída en la producción petrolera y la situación financiera y operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los principales retos que enfrenta México, afirmó el empresario Carlos SlimHelú.

Por lo anterior, Slim Helú indicó que la empresa productiva del Estado debe enfocarse en elevar la producción de petróleo para terminar con algunos factores que explican las dificultades financieras.

“Yo creo que lo que debe hacer Pemex es concentrarse en producir petróleo. El punto débil de Pemex y del país son las deudas de la empresa y todo eso, la falta de pago de Pemex es porque trae baja producción y una gran estructura y costos y gastos. Lo que debe hacer es producir petróleo”, expresó Carlos Slim en conferencia de prensa.

El empresario mexicano aseguró que la producción de petróleo en México se puede llegar a un millón y medio de barriles diarios, un nivel “bajo respecto a lo que debería de ser“.

“Ahorita estamos hablando de un millón y medio, un millón 600. Vamos a suponer que son un millón y medio de barriles, pues es sumamente baja respecto a lo que debería de ser“, dijo.

En ese sentido, Carlos Slim aseguró que es urgente que Pemex inicie a producir más petróleo, con una meta de un millón 800 o 2 millones de barriles diarios, para enfrentar la volatilidad del mercado.

“Lo que debe hacer es producir petróleo. Hubiera sido impresionante que tuviera, por ejemplo, 2 millones de barriles ahorita 100 dólares“, manifestó.

#Foto | 📈🇲🇽 Carlos Slim afirmó que México está recuperando condiciones para volver a un crecimiento económico más fuerte y superar niveles de apenas 1% o 1.5%.

📸: Berenice Luna pic.twitter.com/jKUHSsqatR — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 26, 2026

Carlos Slim compara producción petrolera

Al comparar el desempeño actual de Pemex con lo que se tenía en el pasado, el empresario mencionó que en los sexenios de Adolfo López Mateos (1958-1964), José López Portillo (1976-1982), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (1970-1976) y hasta Felipe Calderón (2006-2012), la producción petrolera obtuvo buenos resultados.

“La producción petrolera era con López Mateos de 290 mil barriles diarios; con Díaz Ordaz, 370 mil barriles; con Echeverría, 570 mil barriles; con López Portillo, un millón 800 mil barriles; ya con De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, pero sobre todo con los presidentes Fox y Calderón, 3 millones 200 mil barriles de petróleo diarios eran los que se producían", comentó.

En contraste, expuso, actualmente la producción petrolera oscila en un millón 500 mil barriles diarios.

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JVR