‘¿Qué delito cometió Maru?’: Jorge Romero reta a Ariadna Montiel tras acusaciones de Morena

Jorge Romero Herrera salió en defensa de Maru Campos y pidió a Ariadna Montiel sostener los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó que la dirigente de Morena la llamara delincuente sin precisar una acusación concreta.

Contra ese señalamiento, el panista colocó el caso de Campos en el centro de su respuesta y exigió explicar qué conducta se le atribuye. “¿Qué delito cometió Maru? ¿Desmantelar narcolaboratorios? ¿O a cuál delito te refieres?”, lanzó frente a las acusaciones de la ex secretaria del Bienestar.

A partir de esa pregunta, Romero Herrera sostuvo que Montiel no aclaró sus dichos cuando recibió un cuestionamiento directo. “En tu misma rueda te hicieron esta misma pregunta y no la pudiste responder y le avientas la bolita a la fiscalía”, expresó.

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La crítica subió de tono cuando el dirigente nacional del PAN reclamó que la morenista formulara un señalamiento público sin asumir el alcance de sus palabras. “Nos llamas delincuentes y no puedes sostener ni tú tus dichos”, afirmó.

Para Romero Herrera, la postura de Montiel tuvo una contradicción central. Según el panista, primero atribuyó una condición delictiva a la mandataria estatal y después aclaró que Maru Campos en realidad no enfrenta una imputación.

Sin dejar ese punto, el líder de Acción Nacional reprochó que la dirigente morenista asumiera un papel que no le corresponde. “No, pues ya te la diste de juez”, expresó. Luego pidió revisar el tono de las acusaciones contra opositores. “Escúchate, escúchense. Dense cuenta de ya cómo se ven”, agregó.

Romero Herrera vinculó el caso de Campos con una estrategia de presión contra el PAN. En su respuesta, acusó al oficialismo de intentar intimidar a quienes critican al gobierno y sostuvo que no tolera que le digan “sus verdades”.

Bajo ese mismo argumento, rechazó los señalamientos en su contra por el llamado cártel inmobiliario. El presidente panista afirmó que Montiel no presentó un hecho concreto que lo involucre y cuestionó que el tema permanezca en el discurso público sin una imputación específica.

Romero Herrera dijo que las autoridades no han procedido porque no cuentan con elementos para hacerlo. “¿Sabes por qué no avanzaron contra mí? No porque no quisieran. Si por ustedes fuera yo estaría en San Juan de Ulúa desde hace años. No lo hicieron porque no han podido ni podrán”, sostuvo.

Hacia el cierre, el panista anticipó que revisará la carrera de Montiel en cargos públicos anteriores. Sin presentar detalles, aludió a su paso por dependencias del entonces Distrito Federal. “También sabrán quién eres tú, Ariadna, sobre tu desempeño como secretaria de Desarrollo Social y sobre tu desempeño en otras entidades del entonces Distrito Federal”, dijo.

Además, incluyó una acusación por presunto espionaje político en la Ciudad de México. Romero Herrera afirmó que sus adversarios intentaron usar investigaciones penales para vigilarlo a él y a otros opositores del entonces gobierno capitalino. “Ni siquiera inventándome carpetas de secuestro para poder espiarme lograron avanzar en mi contra”, señaló.

El dirigente blanquiazul advirtió que su partido mantendrá la confrontación pública frente al oficialismo. “Nadie jamás va a callar la voz de Acción Nacional”, dijo. Después cerró con un mensaje de desafío político. “Y aunque les duela, les seguiremos diciendo sus verdades”, añadió.

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MSL