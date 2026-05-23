PAN acusa persecución por citatorio de FGR a Maru; Morena ve ‘buena noticia’

La citación de la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, elevó la confrontación entre el PAN y Morena, luego de que dirigentes y legisladores panistas acusaran una presunta persecución política, mientras que figuras del partido guinda defendieron la actuación de la autoridad federal y celebraron el citatorio.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el gobierno federal “ha optado por la persecución política de sus opositores” y afirmó que el caso contra la mandataria chihuahuense refleja un uso político de las instituciones.

“A la gobernadora panista Maru Campos se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio”, declaró Romero al defender a la mandataria estatal.

Nuestra respuesta ante la persecución en contra de nuestra Gobernadora @MaruCampos_G. Cuentas con todo el apoyo de @AccionNacional y miles de Chihuahuenses libres y valientes. pic.twitter.com/vZ1W6wNErx — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2026

El líder panista también cuestionó que, según dijo, existan diferencias en el trato hacia gobiernos emanados de Morena. En ese sentido, mencionó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de quien afirmó que ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado sin enfrentar acciones similares.

“Este gobierno morenista ya sin máscaras y sin tapujos persigue opositores y cubre delincuentes”, sostuvo el dirigente panista.

Romero agregó que Maru Campos cuenta con el respaldo del PAN a nivel nacional y aseguró que la gobernadora recibirá apoyo ciudadano y político ante el proceso abierto por la FGR.

Las declaraciones se suman a las expresiones del diputado panista Jorge Soto, quien previamente acusó una ofensiva política contra Chihuahua y defendió la colaboración de la administración estatal con las autoridades federales.

En contraste, Morena respaldó el citatorio emitido por la FGR. La senadora chihuahuense Andrea Chávez calificó la comparecencia como una “gran noticia para Chihuahua” y lanzó críticas directas contra la gobernadora.

“La Gobernadora es citada a declarar por la FGR y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias”, expresó la legisladora morenista en redes sociales.

Desde Morena también se insistió en que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas sin importar el cargo que ocupen, mientras que el PAN reiteró que se trata de un intento por golpear políticamente a una administración opositora.

¡Gran noticia para Chihuahua!



La Gobernadora es citada a declarar por la FGR: y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso Local, el Senado, o con sus periodistas amigos.



La verdad y la justicia tardan pero llegan. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 23, 2026

La gobernadora Maru Campos confirmó que acudirá a comparecer ante la FGR el próximo 27 de mayo. Sin embargo, hasta ahora la dependencia federal no ha precisado públicamente si la mandataria acudirá en calidad de testigo o si existe una línea de investigación directa en su contra.

El caso se relaciona con las investigaciones derivadas de un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos personas presuntamente vinculadas con agencias estadounidenses, hecho que abrió un nuevo debate político sobre seguridad y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

🚨 #ÚltimaHora | FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso del narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses.



“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, confirma la gobernadora de Chihuahua y cuestiona: “¿A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer,… pic.twitter.com/g4x8uIBHSa — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

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MSL