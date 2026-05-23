FGR cita a Rubén Rocha y otros funcionarios a rendir entrevista por señalamientos de EU

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo.

"Con la finalidad de avanzar con seriedad..."

La Fiscalía General de la República aseguró que se encuentra citando a comparecer a los 10 ciudadanos mexicanos señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de una comunicación en X, la FGR se refirió a las acusaciones de Estados Unidos contra “10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia”.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, aseguró que “entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Aunque la FGR no lo menciona directamente, los citatorios incluirían a otros funcionarios mexicanos señalados por EU, entre ellos el senador Enrique Inzunza, el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros.

Confirma citatorio a Maru Campos; también es para exfiscal de Chihuahua

En la misma comunicación, la FGR confirmó que citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el caso del ingreso de agentes estadounidenses a ese estado para un operativo ejecutado el 17 y 18 de abril.

Maru Campos, durante la recepción del citatorio de la FGR. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Además, enfatizó que el citatorio es extensivo al exfiscal General de Justicia del estado, César Jáuregui Moreno (a quien tampoco menciona directamente por su nombre).

“...a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”, explica la FGR.

“Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”, abundó la Fiscalía.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

La FGR aclaró que, en ambos casos, se actúa “de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como plena sujeción al debido proceso”.

“La Fiscalía General de la República refrenda su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad, por lo que seguirá comunicando de manera transparente y oportuna sobre los avances y resultados de las investigaciones en curso”, concluye la Fiscalía.

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