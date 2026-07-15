DEA acusa conexión Gobierno-narco; aquí le reviran con cifras: “carece de sustento”

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos colocó al Gobierno de México al mismo nivel que las redes del narcotráfico y lo señaló como parte de su principal objetivo operativo. El titular de la agencia, Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y las autoridades mexicanas, a los que describió como “una sola cosa”.

Durante la primera Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo, celebrada este martes, el funcionario incluyó esa acusación dentro de la estrategia contra traficantes, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y operadores que lucran con las drogas sintéticas.

El Dato: Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que el Gobierno enfrenta una crisis de legitimidad ante la comunidad internacional e insistió en una presunta relación político-narco.

Ante policías, fiscales, especialistas en prevención, organizaciones comunitarias y familiares de víctimas, Terrance Cole sostuvo que la DEA considera al aparato gubernamental mexicano parte del entramado criminal que combate. Para el funcionario, esta unión representa la “prioridad número uno” para acabar con el tráfico de drogas.

El jefe de la agencia vinculó el combate al narcotráfico con la política de “Estados Unidos primero” promovida por el presidente Donald Trump. Ante los asistentes, afirmó que 345 millones de habitantes esperan resultados diarios de la DEA y sostuvo que la seguridad y la salud de la población “no están en venta”.

El Tip: El pasado 24 de junio, Terry Cole aseguró que el Cártel de Sinaloa y el CJNG eran la prioridad prinicpal de la DEA.

Además, sostuvo que la agencia empleará “toda la fuerza” contra los cárteles, sus facilitadores, operadores financieros y proveedores químicos. La cumbre, agregó, busca crear un modelo que las comunidades puedan reproducir y ampliar, para reducir el consumo y las muertes asociadas al fentanilo.

El funcionario no presentó en su mensaje nombres, expedientes judiciales ni pruebas específicas para respaldar el señalamiento contra la administración mexicana. Su intervención centró la responsabilidad operativa de la agencia en el combate a las estructuras que producen, financian y distribuyen fentanilo hacia territorio estadounidense.

Aseguró que la DEA ha decomisado más de 568 millones de dosis potencialmente letales de esa sustancia desde el comienzo del actual gobierno del republicano y atribuyó este resultado a una ofensiva que combina acciones policiales, prevención, tratamiento de adicciones, recuperación y participación comunitaria.

Terry Cole, titular de la DEA, el pasado el 23 de junio en Washington. ı Foto: Reuters

Según Terrance Cole, las operaciones más recientes, concluidas el sábado previo al encuentro, dejaron cerca de cuatro millones de pastillas y mil 158 kilogramos de fentanilo en polvo asegurados durante seis semanas en Estados Unidos. El administrador indicó que se trató de la cuarta movilización de este tipo en el último año, pero no detalló el número de arrestos ni procesos iniciados.

“Cada decomiso representa veneno que nunca llegará a un niño, a un estudiante universitario, a un veterano, a un padre o a un vecino”, expresó. Añadió que las capturas buscan interrumpir redes y las acusaciones penales pretenden enviar un mensaje a quienes participan en el negocio.

A lo largo del discurso, el titular de la DEA presentó la crisis como una amenaza que exige coordinación entre corporaciones, fiscalías, centros de rehabilitación, especialistas, comunidades y familias. También agradeció la colaboración de Coaliciones Comunitarias Antidrogas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como CADCA, que reunió a 350 jóvenes.

Según Cole, la respuesta no puede depender de una sola institución ni limitarse a la persecución criminal.

“Proteger a los estadounidenses requiere que la aplicación de la ley, la educación, la prevención, el tratamiento, la recuperación y la acción comunitaria trabajen juntas”, expuso.

Aquí le reviran con cifras y dicen que no hay sustento

| Por Elizabeth Hernández |

El Gobierno de México rechazó las declaraciones de Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quien señaló una supuesta “conexión” entre los cárteles y las autoridades mexicanas. Además, la administración federal sostuvo que esa afirmación carece de sustento y contradice los resultados públicos de su estrategia contra las organizaciones criminales.

Como parte de los resultados expuestos por el Gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que, desde el inicio del sexenio hasta el 30 de junio de este año, las fuerzas de seguridad detuvieron a 59 mil 582 personas, aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y decomisaron 498 toneladas de narcóticos. Este conteo suma dos mil 363 kilogramos de fentanilo asegurado, además del decomiso de cinco millones de pastillas elaboradas con esa sustancia.

92 miembros del crimen organizado se han enviado a EU

Autoridades federales también inhabilitaron dos mil 627 narcolaboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetaminas. Entre las personas capturadas aparecen líderes y operadores relacionados con distintas estructuras delictivas, sin distinción entre grupos criminales.

La respuesta añadió que más de 80 servidores y exfuncionarios quedaron bajo arresto por presuntos vínculos con actividades ilícitas mediante la Operación Enjambre y otros despliegues. El balance incluyó a siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura.

Respecto a los índices de violencia, se informó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Esa reducción equivale a 41 asesinatos menos cada día en el país desde que arrancó la actual administración.

Como parte de la colaboración bilateral, el Gobierno de México destacó la aprehensión de objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses. El planteamiento oficial mantiene la cooperación con Washington bajo principios de soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales.

Confía Sheinbaum en la FGR para el caso Rocha

| Por Yulia Bonilla |

Ante la controversia que persiste en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su confianza está en lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser consultada durante su conferencia matutina si confía en la palabra de Rocha Moya, quien ha sostenido públicamente que es inocente de todo lo que se le culpa, la mandataria mencionó que la FGR es la instancia responsable de la indagatoria y que al mandatario con licencia se le escucha.

El Dato: el PAN ha acusado un presunto blindaje político desde el Gobierno federal para facilitarle a Rubén Rocha el camino de regreso al poder sin haber aclarado dichas acusaciones.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

“Confío en la Fiscalía. Y ahí en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa. Entonces, la Fiscalía está haciendo la investigación y la Fiscalía tendrá que informar“, dijo la presidenta.

Respecto a si Rubén Rocha podría reincorporarse a la gubernatura de Sinaloa, comentó que esto será una decisión que él tomará, pues señaló que no hay un plazo definido para asumir nuevamente el cargo: “Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del gobierno de Sinaloa y tendrá él que tomar sus propias decisiones y la fiscalía”.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

La mandataria federal enfatizó que, en una entrevista, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que no cuenta con evidencias de que el mandatario estatal sostuviera nexos con el crimen organizado.

“Él (Ken Salazar) dice: ‘no tenía yo ninguna información, o no tengo ninguna información en donde pudiera conocer que el gobernador —hoy con licencia— de Sinaloa tuviera algún vínculo con la delincuencia organizada’”, insistió.

La Jefa del Ejecutivo afirmó que, desde la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, ya se contaba con una indagatoria vinculada al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, la cual está relacionada con la extracción irregular del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, y en la que también se estableció un vínculo con Rocha Moya.

“Esa información nosotros le hemos pedido a la fiscalía: que en el momento que tenga más información, lo pueda dar a conocer. Es muy importante que se dé a conocer. Y sabemos que siguen con las investigaciones, porque la licenciada Ernestina Godoy llegó en diciembre del año pasado a la dependencia y había investigaciones que ya venían; y ella, llegando, juntó las carpetas de investigación y están haciendo todas las indagatorias, y tienen que dar la información”, declaró Sheinbaum, luego de reiterar que no se encubrirá a nadie en su gestión, pero tampoco se lanzarán acusaciones sin contar con pruebas.

Más tarde, la mandataria encabezó la ceremonia del 159 Aniversario de la República Restaurada, en donde la historiadora Margarita Vázquez señaló que la defensa de la soberanía no quedó en el pasado, sino que se trata de un ejercicio a poner en práctica en el presente: “La restauración de la República es una lección histórica que reivindica los valores de no intervención y solución pacífica de los conflictos, y que nos da la oportunidad de reconocer que la defensa de nuestra soberanía no es un asunto del pasado. Es un ejercicio permanente y actual”.

“Hacía más daño aquí”, dice Harfuch sobre piloto

| Por Yulia Bonilla |

La extradición del piloto Mauro Alberto Núñez, El Jando—encargado de transportar al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para ser detenido—, como parte de los delincuentes entregados por la administración federal al gobierno de Estados Unidos, se hizo al considerar que éstos provocan más daño al estar dentro del país, que fuera, justificó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al ser consultado acerca de por qué el Gobierno mexicano entregó al país vecino al testigo clave que le habría permitido conocer la información que la administración de EU no le ha brindado sobre el caso, tanto el funcionario federal como la Presidenta Claudia Sheinbaum destacaron que todos los informes con los que se cuenta serán brindados por la Fiscalía General de la República (FGR).

25 delincuentes fueron extraditados a EU con El Jando

García Harfuch explicó que las extradiciones se realizan cuando se encuentra que, a pesar de que se les detiene, continúan delinquiendo desde las prisiones.

También detalló que: “Fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que, por años y años y años, habían sido frenadas sus extradiciones. Muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del sistema penitenciario, que habían amenazado a ministerios públicos, a jueces o corrompido a otro tipo de funcionarios. La gran cantidad de las personas que fueron enviadas, es porque lamentablemente... muchas veces desde adentro de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales”.

El funcionario agregó que, en todos los casos, contaban con solicitudes del Departamento de Justicia de EU para pedir que se les entregara a criminales con cuentas pendientes en su territorio. Al ser consultado sobre si la violación a la soberanía, que este caso representa , no pesaba más, insistió “lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro país”.

La Presidenta negó que la respuesta ante estos cuestionamientos sea por una negativa de su gobierno a responder, sino porque es la FGR la que tiene las facultades e información sobre los procesos: “No es que no la queramos contestar, es muy relevante, y es relevante que se conozca, pero para nosotros es muy importante que la FGR dé toda la información de cómo fue que se detuvo a esta persona y cómo es que se fue identificando a la persona. Una vez que la fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar”.

No ven ilícitos en audios filtrados de gobernadora

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no cuenta con informes que esclarezcan con quién conversó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a raíz de audios filtrados en los que supuestamente habla con autoridades estadounidenses, situación que fue descartada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como motivo de delito que amerite una investigación mayor.

Esta semana se dio a conocer una grabación en la que se escucha a la mandataria estatal ofrecer información de las mesas de seguridad a un supuesto agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y afirmar que ya ha sostenido reuniones con otras agencias norteamericanas. La conversación fue admitida por la gobernadora, quien aseguró que las personas no se identificaron formalmente como representantes estadounidenses.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió a la gobernadora y aseguró que el caso no representa un riesgo para la seguridad nacional o del estado.

Al respecto, la mandataria federal comentó que Ávila Olmeda ya respondió al caso y cuestionó la fuente de donde salió la grabación telefónica. Además, reconoció que tampoco cuenta con la certeza de quiénes hablaron con ella.

“Es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de EU o no, si son de alguna agencia. Y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos”, dijo.

Descartó que este caso se asemeje a la controversia con el gobierno de Chihuahua, porque en éste último sí se permitió que agentes estadounidenses intervinieran en territorio mexicano. No obstante, dijo que si se tiene que abrir una investigación en este caso, se proceda.

Sin embargo, el secretario de Seguridad afirmó que se abriría una indagatoria si se presumiera algún delito, pero hasta ahora no se han visto señales de ello.

“No está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible porque, repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad, ¿qué se ve? Que es información que se pudiera compartir: incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que haya en curso, sería lo único que se pudiera compartir… Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, dijo el funcionario.

La Presidenta también afirmó que, de acuerdo con la explicación de la gobernadora, no se brindó información que comprometa la seguridad nacional.

“No tenía información. Conocí el otro audio que salió publicado, este audio. Cuando estuve con la gobernadora de Baja California recientemente, ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa, pero como se oye, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California, nada que lo comprometa”, declaró.

La mandataria mostró disposición a que se abriera una indagatoria, aunque ratificó que no ve que haya algún delito por perseguir.

“No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad. Entonces, ella hace sus propias gestiones personales. Nosotros no fuimos informados”, refirió.

Monreal condena espionaje en contra de Ávila Olmeda

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no existen elementos para afirmar que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, haya cometido algún delito por los audios difundidos sobre gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense, al tiempo que condenó el espionaje del que, dijo, ha sido sujeta la mandataria.

En conferencia, el también coordinador de la bancada de Morena, respaldó la postura expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes sostuvieron que los audios no revelan información reservada ni constituyen una conducta ilícita.

2 audios sobre Ávila Olmeda se difundieron

Asimismo, consideró que el reconocimiento de la autenticidad de los audios por parte de la gobernadora representa “un gesto honorable”, al tiempo que calificó de “repugnable” el espionaje político.

“Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje del que está siendo objeto. Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse en una sociedad regida por las leyes”, dijo.

Respecto a los llamados de la oposición para que Ávila Olmeda solicite licencia mientras se investiga el caso, Monreal respondió que ésa es una decisión que corresponde exclusivamente a la mandataria estatal.

“No saco raja política de los temas. Si hay delito, que se investigue; si hay una conducta antijurídica, que sea la autoridad la que lo determine”, expresó.

El líder parlamentario rechazó además que exista protección o encubrimiento por parte del Gobierno federal o del partido: “Morena no protege ninguna conducta antijurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con creces que no acepta, no tolera y no encubre ninguna conducta ilegal”.