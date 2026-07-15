Aquí le reviran con cifras y dicen que no hay sustento

Terry Cole, titular de la DEA, el pasado el 23 de junio en Washington.

El Gobierno de México rechazó las declaraciones de Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quien señaló una supuesta “conexión” entre los cárteles y las autoridades mexicanas. Además, la administración federal sostuvo que esa afirmación carece de sustento y contradice los resultados públicos de su estrategia contra las organizaciones criminales.

Como parte de los resultados expuestos por el Gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que, desde el inicio del sexenio hasta el 30 de junio de este año, las fuerzas de seguridad detuvieron a 59 mil 582 personas, aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y decomisaron 498 toneladas de narcóticos. Este conteo suma dos mil 363 kilogramos de fentanilo asegurado, además del decomiso de cinco millones de pastillas elaboradas con esa sustancia.

92 miembros del crimen organizado se han enviado a EU

Autoridades federales también inhabilitaron dos mil 627 narcolaboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetaminas. Entre las personas capturadas aparecen líderes y operadores relacionados con distintas estructuras delictivas, sin distinción entre grupos criminales.

La respuesta añadió que más de 80 servidores y exfuncionarios quedaron bajo arresto por presuntos vínculos con actividades ilícitas mediante la Operación Enjambre y otros despliegues. El balance incluyó a siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura.

Respecto a los índices de violencia, se informó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Esa reducción equivale a 41 asesinatos menos cada día en el país desde que arrancó la actual administración.

Como parte de la colaboración bilateral, el Gobierno de México destacó la aprehensión de objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses. El planteamiento oficial mantiene la cooperación con Washington bajo principios de soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales.